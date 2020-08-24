〈台股盤後〉台積電、大立光撐盤 傳金熄火 5日線得而復失

美股上周五全面收紅，激勵台股今 (24) 日早盤走揚，不過開盤不久隨即翻黑下挫至 12567 點，但在台積電領軍下，指數重回盤上，一度衝破 12700 點關卡，隨後遭遇上檔反壓，加上台塑四寶、金融權值股表現弱勢，5 日線得而復失，終場上漲 39.29 點，收在 12647.13 點，成交量 2038.75 億元。

電子權值股方面，台積電再度反彈走揚，終場小漲 0.82%，收在 428 元，站回 5 日線、月線之上；股王大立光同樣站穩盤上，盤中最高站上 3610 元，終場上漲 1.69%，收在 3605 元挑戰；鴻海早盤開高後，在平盤附近震盪，終場下跌 0.77%，收在 77.6 元；聯發科表現最弱勢，下挫 3.15%，以 585 元作收。

除電子權值股外，金融權值股僅國泰金、日盛金收紅，其餘均收黑，台塑四寶也全盤皆墨，表現黯淡。

受惠筆電、PC 終端產品需求持續大增，MOSFET 市場供給吃緊，激勵族群表現，富鼎亮燈漲停，尼克森大漲 5.95%，大中、杰力也漲逾 3%。

風電概念股表現續強，上緯投控漲停作收，世紀鋼強漲逾半根停板，台達電、亞力、華城漲幅逾 2%，大亞、永冠 - KY 表現也都不俗。

PCB 族群開高走低，低價股接棒演出，銘旺科、柏承亮燈漲停，新華大漲 8.5%，金像電、燿華則下挫逾 3%，建榮、精成科也有超過 2% 的跌幅。

國泰證期分析師蔡明翰指出，上周指數下跌出量、反彈量能縮減，呈現量價背離，技術面表現偏弱，台股上檔近月線具一定壓力在，建議等待後續量能縮減、橫向整理後再做佈局。