〈台股盤前〉上檔近月線仍有壓 量能放大才有利重啟多方格局

台股昨 (24) 日衝破 12700 點關卡後，遭遇上檔反壓，5 日線得而復失，終場上漲 39.29 點，收在 12647.13 點，成交量 2038.75 億元。法人指出，台股昨日收盤未能站穩 5 日線附近，短線多方還未掌握發球權，目前仍量價背離情況，上檔近月線有壓，預期短線將處於橫向整理，量能要明顯放大，才有利重啟多方格局。

台積電再度公告購買南科廠房，投入 48.4 億元，向面板廠彩晶購買興建中的廠房與附屬設施，為今年第四度購買南科鄰近公司廠房，累計已投入約 100 億元；台積電表示，此次買廠是為因應南科擴廠等營運需求。

華為將在本屆柏林消費電子展期間，於 9 月 3 日舉行演講。市場預料，華為除發表 Mate 40 系列旗艦新機外，旗下海思最新「麒麟 9000」處理器也將亮相，礙於美國禁令，該晶片恐成為華為最後一款自行研發設計的手機晶片，而華為先前已大舉增加台積電 5 奈米投片量，提前儲備「麒麟 9000」庫存，擠爆台積電 5 奈米產能。

聯電日前大手筆買回 10.5 萬張庫藏股，公司規劃 9 月將當時買回的自家股票，以每股 16 元開放近千名主管認購，認購價較聯電目前股價低逾 41%，引發總經理簡山傑、財務長劉啟東等十多名公司經理人，出現「賣老股、買新股」的持股申報轉讓潮。

貨櫃海運需求大增，繼美國線之後，歐洲線也大漲，不少大型船公司已通知海運貨攬業者，遠東 - 歐洲線自 9 月開始要加收旺季附加費，平均漲幅逾一成。業界指出，近 9 年來歐洲航線首度宣布加收「旺季附加費」，是歐洲市場需求反彈的最直接訊號。

全球製鞋龍頭寶成旗下子公司寶建企業受肺炎疫情影響，原擬自地委建桃園人力資源發展中心的廠辦大樓新建工程，決定暫緩推動，此案第一期連同土地及建物投資金額，合計超過 53 億元。

法人指出，台股昨日收盤未能站穩 5 日線附近，顯示短線多方還未掌握發球權，指數目前仍呈現下跌出量、反彈量縮的量價背離情況，技術面格局偏弱，上檔近月線具有一定壓力在，預期短線指數將處於橫向整理，未來量能要明顯放大，才有利重啟多方格局，建議操作上避免過度樂觀追價。

