台股追價力道不足12700點曇花一現 三大法人土洋對作小買5.5億元

台股今 (24) 日在台積電、大立光領軍下，指數翻紅一度攻克 12700 點關卡，但遭遇上檔月線反壓，金融、傳產權值股普遍走跌，指數漲幅收斂，5 日線也得而復失，三大法人終場小幅買超 5.59 億元，呈現土洋對作。

加權指數收在 12647.13 點，上漲 39.29 點或 0.31%，成交值 2038.74 億元。觀察籌碼面，外資轉為賣超台股 8.73 億元；投信持續買超 7.42 億元；自營商則轉為買超 6.81 億元，三大法人合計買超 5.59 億元，買盤追價力道明顯不足。

台積電早盤展開反攻，一度漲逾 2%，但尾盤遭遇賣壓，漲幅縮至 1% 內，終場收在 428 元，仍站上 5 日線、月線；股王大立光擺脫頹勢，最高來到 3610 元，挑戰站回 5 日線；鴻海則一路在平盤下震盪，終場收 77.6 元。

其他權值股方面，聯發科續呈疲軟走勢，今日跌逾 3%，失守 600 元關卡；台塑四寶全面下挫；金融股同樣賣壓沉重，富邦金、中信金、玉山金等普遍走跌。

風電族群持續受資金青睞，上緯投控由黑翻紅，強勢攻上漲停；世紀鋼、台達電、永冠 - KY、華城等漲勢也相當強勁。散熱同步吸引買盤進駐，曜越今日漲逾半根停板，健策、奇鋐、超眾、雙鴻都在盤面上表現。

遊戲股王鈊象今年拚賺逾 4 個股本，早盤股價一度亮燈漲停，終場漲幅收斂至 3.2%，收在 838 元；昱泉、泰偉挾量攻上漲停；智冠、宇峻、橘子等多檔表現不俗。

法人指出，市場觀望氣氛仍重，買盤追價力道不足，台股五日線、十日線及月線附近壓力沉重，不過，外資及投信逐漸轉為偏多操作，配合政府護盤，預期長線多頭走勢不變。