台股上檔遭遇反壓5日線得而復失 上漲39點收12647點

美股上周五全面收漲，台股今 (24) 日跟隨亞股展開反彈，在權王台積電、股王大立光領軍下，指數翻紅一度攻克 12700 點關卡，但上檔遭遇反壓，金融、傳產權值股普遍走跌，尾盤指數漲幅收斂，5 日線得而復失，收在 12647.13 點，上漲 39.29 點或 0.31%，成交值 2038.74 億元。

蘋概三王方面，台積電早盤展開反攻，一度大漲逾 2%，但終場前遭遇賣壓，漲幅收斂至 1% 內，收在 428 元，仍站上 5 日線、月線；股王大立光擺脫頹勢，最高來到 3610 元，挑戰站回 5 日線；鴻海則一路在平盤下震盪，終場跌 0.7%，收 77.6 元。

其他權值股方面，聯發科受華為禁令干擾，續呈疲軟走勢，今日跌逾 3%，失守 600 元關卡；台塑四寶全面下挫；金融股也賣壓沉重，富邦金、中信金、玉山金等普遍走跌；不過，聯電、和泰車、可成、豐泰、緯穎等表現相對有撐。

高價股部分，股后矽力 - KY 及祥碩皆大漲約半根停板；不斷電系統 (UPS) 業者旭隼拉貨動能強勁，今日股價亮燈漲停鎖在 1155 元，並一舉超越譜瑞 - KY 躍居台股第五大高價股。

風電族群再度成為買盤追捧焦點，上緯投控由黑翻紅，強勢攻上漲停價；世紀鋼、台達電、永冠 - KY、華城、亞力等漲勢也相當強勁。受惠筆電、PC 終端產品需求增加，MOSFET (金氧半場效電晶體) 市場供給吃緊，帶動族群走勢，富鼎亮燈漲停，尼克森大漲近 6%，杰力、大中表現也不俗。