〈紐約匯市〉市場聚焦鮑爾演說、新通膨政策 美元小幅走高 

傑克森霍爾全球央行年會將於本周登場，市場高度關注聯準會 (Fed) 主席鮑爾演說，週一 (24 日) 美元小幅上漲，收復部分早盤虧損。

週一 (24 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.08%，至 93.315，由於歐股和高風險貨幣早盤時段走強，美元進而疲軟，一度下跌約 0.2% 至 92.972。美元指數 8 月以來已累計下跌 0.5%；該指數 7 月累計跌幅達 4%。

傑克森霍爾全球央行年會將於本周四 (27 日) 舉行，央行官員經常在這一年一度的全球盛會中釋出貨幣政策新方向，而 Fed 的下一步無疑是市場焦點，預料 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將談到市場期待已久的貨幣政策架構評估的結果，也就是新的通膨政策。

上週五 (21 日)IHS Markit 數據顯示，美國商業活動景氣已回升至 2019 年水平，投資人不再大幅拋售美元兌歐元，而歐元區經濟放緩，激勵美元上週五強彈。

上週五 IHS Markit 數據顯示，美國 8 月份綜合採購經理人指數 (PMI) 初值為 54.7，高於市場預期的 51.3。而歐元區 8 月綜合採購經理人指數 (PMI) 為 51.6，低於 7 月份的 54.9。隨著歐洲疫情再起，歐元區經濟復甦的步伐停滯不前。

不過，紐約富國銀行 (Wells Fargo) 分析師 Erik Nelson 指出，美元兌歐元只是在橫向移動。他說：「目前情勢已捉襟見肘，我認為歐元需要再次回調，才能進一步走高。」

鮑爾週四的演說可望推動美元下一波漲勢，投資人將關注鮑爾是否將允許通膨目標略超過 Fed 設定的 2%，也就是平均通膨的概念。

Nelson 表示：「如果鮑爾沒有釋出 Fed 正在制定平均通膨目標 (AIT) 的消息，那麼美元和匯市可能將有所回調。」

平均通膨目標 (average inflation target，AIT) 目的在藉由允許通膨超標的承諾，幫助調整通膨預期，比起負利率政策來得溫和。

歐元兌美元週一下跌 0.07%，至 1.1788 美元，在上週五 PMI 經濟數據公佈前，歐元曾觸及兩年多高點 1.1965 美元。

美國食品與藥物管理局 (FDA) 週日表示，已緊急批准使用從 COVID-19 傳染病中康復的患者血漿 (convalescent plasma) 作為新冠肺炎的治療方法，消息一出，提振匯市風險偏好，也提振美元匯率。

MUFG 的研究主管 Derek Halpenny 說，血漿治療的消息，可能只會對市場情緒產生短期影響。

據路透社統計，上周美國通報的新冠肺炎新增病例數下降 17%，為連續第五週下降。目前全球約有 80 萬人染疫，在美國，新冠肺炎死亡人數就超過 17 萬人。

隔夜亞股走強，歐洲股指高開。挪威克朗、英鎊、澳幣和紐幣等高風險貨幣兌美元匯率上漲。

美國共和黨 24 日將舉行為期四天的全國代表大會，以正式提名川普總統競選連任，據悉川普將在該大會上重啟他艱辛的競選活動。

NatWest Markets 的分析師週一在一份報告中表示，若川普成功連任，我們希望川普政府的潛在經濟建議能提供更多堅定的前瞻指引。

截至週二 (25 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.315。+0.08%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1788 美元。-0.07%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3062 美元。-0.19%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7161 美元。+0.01%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3221 加幣。+0.35%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.98 日圓。+0.19%