〈貴金屬盤後〉COVID-19血漿療法振奮股市 黃金重挫至一個月低點

週一 (24 日) 交易，黃金期貨價格下跌，係因 COVID-19 潛在療法激起投資者樂觀情緒，帶動全球股市大漲，使黃金價格挫低至約莫一個月以來最低收盤價。

美國食藥監督管理局 (FDA) 週日表示，已授權在新冠重症患者身上使用康復期血漿（從康復的 COVID-19 患者中提取的富含抗體的血液成分），為股票等高風險資產注入了一些生機。

週一 S&P 500 指數和納斯達克綜合指數均進一步攀升至創紀錄水準，淡化貴金屬避險需求。

醫學專家認為，該療法可能有利於正與新冠病毒對抗的患者，但目前尚無確鑿的證據證明這種療法的有效性，也不清楚該血漿使用時機和份量。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 7.80 美元或 0.4%，收每盎司 1939.20 美元，為黃金最活躍契約自 7 月 27 日以來最低收盤價。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 12 美分或 0.5%，收每盎司 26.607 美元，上週跌幅 3%。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 指出，美元彌平了稍早的虧損，引起黃金週一下行。

「美元上週突破了關鍵支撐，其反彈令人印象深刻，但今天的反彈又是另一個例子。」

週一黃金期貨收盤時，ICE 美元指數大致走平，稍早美元的疲弱提振了黃金早盤，使金價一度超過 1970 美元。

Erlam 表示，在市場最新情況中，美元指數已經從「看起來很脆弱」變成「挑戰關鍵阻力位 94」，「這對美元計價的黃金來說是不利的消息。」

其他金屬交易

9 月交割的銅期貨價格上升 0.3%，收每磅 2.9265 美元。

10 月交割的白金期貨價格下跌 0.2%，收每盎司 924.50 美元。

9 月交割的鈀金期貨價格下跌 0.7％，收每磅 2165.50 美元。