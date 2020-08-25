〈美股盤後〉美股再創輝煌 標普首登3400大關 道瓊成分股改朝換代

週一 (24 日) 美國單日確診數大幅下滑，新冠疫苗消息振奮華爾街，美元、油價上漲、黃金續跌。美股再創輝煌，航空類股起飛，蘋果攜手標普、那指再創歷史新高。

美國食品藥物管理局 (FDA) 緊急授權，用血漿療法對抗新冠肺炎，美國總統川普盛讚此療效非常有效。

因應蘋果分割股票計畫，標普道瓊指數有限公司盤後宣布， 8 月 31 日將把網際網路企業 Salesforce (CRM-US)、製藥公司美國安進 (AMGN-US) 和 Honeywell (HON-US) 入列道瓊成分股。剔除掉原本的埃克森美孚 (XOM-US)、輝瑞 (PFE-US) 和雷神技術 (RTX-US)。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2340 萬例，死亡數突破 80.9 萬例，美國累計確診超過 570 萬例，累計死亡數達 17.6 萬。

世界衛生組織 (WHO) 稱，目前有 172 個國家參與全球新冠疫苗計劃。

週一 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 378.13 點，或 1.35%，收 28,308.46 點。

標普 500 指數上漲 34.12 點，或 1.00%，收 3,431.28 點。

那斯達克指數上漲 67.92 點，或 0.60%，收 11,379.72 點。

費城半導體指數上漲 21.04 點，或 0.96%，收 2,198.33 點。

標普 11 大板塊僅醫療保健板塊下滑，能源、金融和工業板塊領漲。(圖片：Finviz)

因美國新冠確診新增數和川普政府推動 FDA 批准血漿緊急治療，航空及郵輪股逆襲，美國航空 (AAL-US) 上漲 10.53%、達美 (DAL-US) 上漲 9.28%、挪威郵輪 (NCLH-US) 上漲 7.58%、嘉年華郵輪 (CCL-US) 上揚 10.17%

五大科技巨擎同步收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.20%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.69%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.61%；臉書 (FB-US) 上漲 1.64%。

道瓊 30 檔成分股以波音領軍大漲。波音 (BA-US) 上漲 6.43%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 5.80%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.31%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 2.95%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.82%。

費半成份股多收高。AMD (AMD-US) 下跌 0.87%；美光 (MU-US) 上漲 2.58%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.28%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.58%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.29%。

台股 ADR 同步收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.70%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.27%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.16%。

焦點個股消息

蘋果 (AAPL-US) 週一一度刷下盤中新高 515.14 美元，收漲 1.20% 至每股 503.43 美元，再創歷史新高，市值來到 2.15 兆美元。蘋果週一收盤後將切割股票，股東每 1 股可換 4 股，這是蘋果歷年第 5 次的股票分割。

全球農業機械龍頭迪爾 (DE-US) 美國銀行將股票評級從「中立」調升為「買入」後，其股價上漲 2.96%。

投行 Susquehanna 分析師將 Lululemon 股價目標從 360 美元提高至 426 美元，其股票上漲 2.05% 至每股 376.31 美元。

Google 雲端運算部門宣布，正在向遠程醫療巨頭 Amwell 投資 1 億美元，後者計畫部分業務從亞馬遜 AWS 轉移到 Google Cloud 平台。

經濟數據

芝加哥 7 月 Fed 全球活動指數報 1.18，預期 3.69，前值 4.11

華爾街分析

Hennessy Focus 投資組合經理 David Rainey 表示：「市場目前在明年很長一段時間內都在運轉，預計還會出現疫苗和數種重要治療藥物，可能還會繼續得到政府援助，人們會重返工作崗位，學生們也會重返學校。」

本月初美國單日新增確診平均達 6.4 萬多例，近期已降至不到 4.9 萬例，而上週日新增確診病例驟降不到 3.7 萬例。

Fundstrat Global Advisors 研究主管 Tom Lee 稱：「我認為未來幾周或幾個月可能會發生一些有趣的變化，9 月份美國每月新增確診降至 1 萬例以下是完全有可能的。」

Tom Lee 樂觀預測：「美國很快就會成為世界上最安全的地方之一。如果這是真的，資金行情也會尋求進入美國，意味著股市會進一步上漲。」