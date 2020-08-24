Moderna、歐盟談妥8000萬劑疫苗採購協議 成員國可額外加購

生技公司 Moderna (MRNA-US) 週一 (24 日) 宣布，和歐盟達成疫苗供應協議，未來將向歐盟提供 8000 萬劑實驗性疫苗，此外，歐盟成員國可額外再購買 8000 萬劑疫苗。

根據上述協議，除了承諾為歐盟提供的 8000 萬劑實驗性疫苗外，歐盟成員國可向 Moderna 額外加購 8000 萬劑疫苗，以確保成員國都能獲得 Moderna 疫苗。

Moderna 表示，實驗性疫苗 mRNA-1273 的三期臨床試驗將於 7 月 27 日展開，屆時將招募約 3 萬名受試者參與研究，預計試驗將於 9 月完成，目標在年底前達成疫苗接種作業。

Moderna 執行長 Stéphane Bancel 表示，正在和瑞士製藥集團 Lonza 和西班牙藥商 Rovi 合作，擴大美國以外產能，以便應對疫情緊急情況，並重申，該公司正在擴大全球產能，希望每年可提供約 5 億劑疫苗，並自 2021 年起供應 10 億劑疫苗。

為確保疫苗供應充足，歐盟委員會此前表示，正在和嬌生 (JNJ-US)、阿斯利康 (AstraZeneca Plc) 與牛津大學、賽諾菲 (Sanofi) 及合作夥伴葛蘭素史克 (GSK)，以及 CureVac 等生技公司進行談判，並傳出計劃明年下半年購入 3 億劑賽諾菲和 GSK 合作研發的潛在疫苗。

截至台北時間週一 (24 日)23:10，Moderna 仍跌 3.82%，至 63.91 美元。