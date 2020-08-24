無懼疫情 三大科學園區上半年營業額、出口額、就業寫三高紀錄

新冠肺炎疫情帶動 5G、AI 及高速運算等半導體產品需求暢旺，三大科學園區今年上半年營業額達 1 兆 3681.05 億元，年增 12.24%；整體出口額高達 1 兆 440.31 億元，年成長 10.08 %；就業人數也增加到 28.5 萬人，年增 2.8 %，寫下「三高」紀錄。

科技部今 (24) 日表示，上半年疫情掀起在家工作 (WFH) 及遠距教學的需求，竹科營業額高達 5660.94 億元、成長 10.26%；中科 4330.57 億元、成長 17.02%；南科 3689.53 億元、成長 9.99%。三大科學園區累計營業額達 1 兆 3681.05 億元。

科技部指出，竹科發揮積體電路產業群聚優勢，IC 設計、製造、封裝及其週邊次產業等產值攀升，再加上電腦網通產品的助長下，帶動營收成長；中科受惠於 5G、人工智慧及高效能運算晶片需求暢旺，半導體高階製程訂單續增。

南科方面，同樣受惠於 5G 與高速運算的需求帶動，並在網路、人工智慧等應用，以及消費性產品持續助攻，預期下半年台積電 (2330-TW) 5 奈米晶圓廠投入量產後，可望注入新一波成長動能。

以六大產業營業額來分析，積體電路產業成長 18.65%，為科學園區營業額最大成長動能；光電產業衰退 10.93%，主要因面板、太陽能及 LED 光電元件等次產業整體供過於求；受惠智慧電視、音箱等產品普及下，提供無線網路模組成長新動能，電腦及周邊產業大幅成長 79.01%；通訊產業則衰退 1.06%；精密機械產業衰退約 17.15%；生物技術產業成長 18.40%。

展望 2020 下半年，科技部表示，雖受美中貿易戰及疫情影響，全球整體貿易成長力道將減緩，不過，5G 應用、AI、物聯網、車用電子、高速運算及生物辨識等新興商機陸續擴散，廠商研發高階產品陸續上市，皆有利維繫科學園區出口續航力，預估 2020 全年營收仍將較 2019 年成長。