擺脫中國製代價大 全球對個人防護裝備依賴擴大

全球的個人防護裝備 (PPE) 進口，對中國的依賴逐漸升高。從比例來看，已從今年 1 月時的近 6 成拉高至逾 8 成。各國雖然想要擺脫相關物資被中國掌控的風險，但門檻也相當之高。

根據聯合國的貿易統計，與醫療從事人員緊密相關的口罩、防護衣、隔離衣、護目鏡等四個品項的全球貿易額，在可取得的數據發現於步入 5 月的過程中出現激增。主要原因也與新冠肺炎 (COVID-19) 的疫情擴大有關。

在轉為空運的過程中，運輸費用跟著上揚。還有對於中國所生產的個人防護裝備的依賴程度也同時出現增加，從 1 月時的 59% 增加到 5 月時的 83%。

醫師、護理師所使用的醫療等級口罩，全球貿易額從 1 月時的 9 億美元，在 5 月增加到 92 億美元。日本 5 月的口罩進口量中，中國產品的占比高達 96%，較 1 月時上揚 16%。而美國的情況為 92%、增加 20%；歐盟的情況為 93%、增加 45%。

中國製防護衣的進口方面，5 月日本、美國、歐盟的對中進口依賴度也高達 8 至 9 成，較 1 月時的 4 至 6 成大幅增加。

中國製護目鏡的進口方面，日本同月對中國產品的依賴程度報 73%，雖較 1 月時減少 2%，卻也仍然維持在高水準。

隔離衣方面，同月份對中國產品的依賴也高達 7 至 9 成，各國都明顯仰賴中國進口。

不過美國政府也從 4 月開始，抑制該國相關個人防護裝備的出口，目的也是為了確保美國國內有足夠的供應量。此外，美國政府也針對中國製的個人防護裝備解除了相關的關稅制裁，也帶動了中國相關產品進口。

但是中國的相關產品出口，也被利用為外交武器。像是中國與日本之間的釣魚台主權爭議，就是一例。

為了避免類似局面，各國政府也積極提倡自國生產。美國總統參選人拜登，就提出了「在美國生產必要的醫療用品及防護道具」的公約。

美國當局也根據《國防生產法》(Defense Production Act) 來要求 3M 公司 (MMM-US) 增產 N95 口罩，但是在這種種作為下，也無法立即降低對中國進口的依賴。

WHO 世界衛生組織負責指揮個人防護裝備等物流的 Paul Molinaro 表示，由於各國的增產體制趨於完善，個人防護裝備的供應已較肺炎疫情初期安定許多。不過疫情擴大不見改善，仍維持相當的警戒當中。

Paul Molinaro 也提到，為了預防第二波疫情的來臨，各國的努力生產與儲備是不可或缺的。WHO 也會與廠商們合作，希望就算遭遇供應斷鏈的情形，也能確保一個月份的供應量。

日本政府也在 18 日的時候，決定在兩家日本民間企業的 N95 口罩生產提供援助。興研 (7963-JP) 在明年 1 月前的單月生產能力，就將達到 60 萬片。

而在防護衣方面，日本帝人 (3401-JP)、東麗 (3402-JP) 都將提升日本國內的產量，World(3612-JP) 在今年 5 月也於日本的 6 處工廠展開生產。但是放眼未來可能出現供給過剩及價格競爭的風險，許多企業在設備投資上也相當謹慎。