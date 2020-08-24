新一波疫情衝擊 澳財政部長：9月底澳洲失業率恐超過13%

澳洲新冠肺炎 (COVID-19) 疫情反彈，新增病例數激增，澳洲人口大二大城市維多利亞州首府墨爾本已全面封鎖。澳洲財政部長 Josh Frydenberg 表示，到今年 9 月底，澳洲的失業率恐將攀升至 13% 以上。

在疫情最嚴重的 4 月期間，澳洲失業率觸及歷史高位的 14%。根據澳洲財政部最新的數據顯示，截至 7 月底，澳洲失業率為 9.9%，低於疫情高峰時期。不過，Frydenber 表示，由於澳洲面臨新一波疫情的衝擊，以及墨爾本將近 500 萬人被封鎖的情況下，8 月和 9 月失業人數將激增 45 萬人。

Frydenber 表示：「隨著維多利亞州遭受疫情衝擊，復甦的道路並非一帆風順，但是，全國其他地區的就業復甦仍有理由樂觀。」

澳洲央行曾在先前表示，由於該國面臨第二波新冠肺炎疫情，部分地區重啟封鎖措施，預計今年全年 GDP 將萎縮 6%，隨後在接下來幾年中緩慢復甦。該行也對明年 GDP 預期下修至成長 5%，對 2022 年也下修至成長 4%。

澳洲央行助理總裁 Luci Ellis 表示，自 6 月份以來，新增病例數持續增加，澳洲經濟要全面復甦恐比最初預想的要更加漫長。「預期經濟的復甦將是緩慢且不平穩的，GDP 可能需要幾年的時間才能恢復到疫情前預期的走勢。」Ellis 說道。

經濟研究所 Deloitte Access Economics 合夥人 Nicki Hutley 表示，澳洲經濟的發展軌跡在一定程度上反映的就是國內疫情發展情況。該機構也指出，此次疫情帶來的影響，將使澳洲經濟回落至 6 年前的水準。