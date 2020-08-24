南韓反壟斷調查 蘋果承諾提供1000億韓元支持計畫以求結案

南韓反壟斷監管機構週一 (24 日) 表示，蘋果南韓子公司已提出解決壟斷問題的應對方案，並承諾向南韓小企業、消費者及其他方面，提供價值 1000 億韓元 (約合 8402 萬美元) 的支持計畫。

南韓公平貿易委員會 (FTC) 正針對蘋果調查，指控蘋果涉嫌濫用市場主導地位，強迫當地行動電信商承擔廣告和保修費用。

南韓公平貿易委員會表示，經多次協商後，已擬定一份協議，蘋果自願同意採取糾正措施，來了結此案。根據協議，蘋果將以「公平公開」方式，改善與電訊運營商的廣告資金相關程序。

蘋果南韓子公司尚未發表評論。

據指出，蘋果承諾提供的 1000 億韓元中，400 億韓元將被用於為南韓小製造商建設一個研發支援中心，250 億韓元將用於建設一個「學院」，向開發者提供教育。另有 250 億韓元，將被用在保修成本給予消費者折扣，以及其他好處。

南韓公平貿易委員會表示，將就蘋果的提議徵集公眾意見，如果公眾認為這些計畫中的補救措施是合理的，此案將可結案，而不會裁定蘋果是否有違法行為。

場研究機構 Counterpoint 數據顯示，蘋果去年在南韓手機市場市占為 18%，遠遠落後於三星的 65%。

蘋果在其他國家也面臨反壟斷指控，今年 3 月，法國對蘋果處罰 11 億歐元罰款，認為蘋果的做法構成反競爭行為，蘋果當時表示會提起上訴。