三星華城記憶體廠2名員工確診肺炎 市場關注後續對價格影響

三星位於韓國京畿道華城的晶圓廠，證實有 2 名員工確診肺炎，該廠的 NAND Flash、DRAM 生產雖未受影響，但由於近來南韓肺炎疫情再度升溫，市場持續關注記憶體廠生產情況，及對價格帶來的影響。

三星電子 22 日表示，華城廠區第 16、17 號晶圓產線，有 2 名員工肺炎確診，公司也緊急在廠區內進行消毒，而該廠的 DRAM、NAND 生產則未受影響。三星表示，由於無塵室環境下病毒傳播風險極低，作業員都有穿著無塵衣，且微塵過濾及通風系統也是最高水準，因此工廠仍持續運作。

雖然第 3 季邁入記憶體傳統旺季，不過，由於上半年在疫情帶動的遠距應用、宅經濟需求推升下，記憶體需求大增，上半年記憶體廠營運逆勢走揚，業者多預期，在上半年基期高之下，第 3 季可能持穩表現、或小幅回落。

而記憶體大廠美光 (Micron) 日前也示警，需求前景惡化，9 至 11 月的當季營收恐難達成預定目標，看淡第 4 季前景，為記憶體產業埋下變數。

另一方面，美國政府進一步擴大華為禁令，原本部分記憶體廠商以標準品的方式維持出貨，但隨著美方祭更嚴厲措施，各廠出貨恐受阻，包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW) 等，下半年營運都將面臨修正壓力。

研調機構 TrendForce 也指出，第 3 季 DRAM 價格恐反轉向下，出現量平、價跌走勢，原廠獲利恐面臨壓力；NAND Flash 第 3 季供過於求比例為 2.6%，加上先前受疫情影響所累積的庫存量遞延至今，造成價格開始走跌，第 4 季供過於求比例將進一步擴大，後續價格走勢將更嚴峻。