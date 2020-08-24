〈陸電動車廠報捷〉寧德時代、比亞迪接單屢有斬獲 台廠營運添想像空間

中國電動車廠近來積極啟動策略聯盟強化佈局，包含寧德時代與賓士、蔚來汽車雙雙展開合作，兩家大廠持續擴張其動力電池業務；另外，比亞迪也與西班牙、德國等歐洲多國當地公共交通運營商合作，提高電動巴士市占率，預期將可同步帶旺台供應鏈訂單需求。

寧德時代動力電池業務版圖今年跨大步，年初打進特斯拉，並從下半年開始出貨外，近日也與蔚來汽車合資，成立武漢蔚能電池資產公司，發展電池訂閱服務 (BaaS)，日前也宣布，將與德國汽車大廠賓士攜手，強化動力電池技術領域的合作。

據悉，賓士明年上市的純電轎車 EQS 將配備寧德時代電池模組外，賓士未來推出的 EQ 新品的電池，也將由寧德時代供應，此外，寧德時代也與日系車廠本田合作，將提供未來所需的動力電池解決方案。

而另一中系大廠比亞迪，近期電動大巴攻歐頻頻告捷，分別與西班牙地面公共交通運營商馬德里市政交通公司 (EMT)，以及德國公共交通運營商 Bogestra，簽署合約，交付電動巴士提供智慧城市解決方案。

去年底比亞迪就與歐洲公共交通運營商凱奧雷斯（Keolis）荷蘭分公司簽署合作協議，另外，英國在倫敦將啟用的車輛對電網 (V2G) 計畫，也將採用比亞迪電動大巴，比亞迪純電大巴目前已打入全球 50 多個國家。