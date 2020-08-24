【袁志峰專欄】關注績優股及深圳概念股

8 月 24 日推介 - 萬科企業 (2202, 上日收市 $25.7)

1) 股市前景

美國打壓中資科技企業，國內持續寬鬆貨幣政策的預期落空，估計港股維持上落市格局，下行風險主要來自美股調整。今周是公布業績高峰期，將會影響相關個股表現，建議關注盈利增長確定性較高的遊戲板塊。

深圳創業板注冊制首批 18 間企業今日上市，新規下，新股上市首 5 日不設漲跌幅限制，之後漲跌幅限制比例為 20%。創業板存量股票漲跌幅限制亦於今日起調整為 20%。創業板指今年首 7 個月上漲 55.5%，8 月以來下跌 5.8%，年頭至今仍漲 46.4%，跑赢全球主要股指。周三是深圳特區建立 40 周年，要留意是否有利好深圳及大灣區發展的政策出台。

今天推介的萬科企業 (2202) 是中國房地產龍頭企業之一，深圳市地鐵集團是最大股東，持股權 28%。今年 7 月合同銷售額按年升 22.5%，首 7 個月則按年跌 0.7%，預期三季度銷售額按年增長可維持 20%。周四將公布中期業績，現價對比本益比 6.6 倍，股價淨值比 1.4 倍，現金殖利率 4.4%，估值偏低。

2) 上日中港股市況總結

上周五恒指高開 216 點，早段整固後再攀升，最多升 387 點，午後高位窄幅震盪，收報 25113 點，升 322 點或 1.3%。成交額持平約 1181 億元，低於 8 月以來日均成交額的 1285 億元。港股通南向淨買入 16 億元，8 月累計淨買入增至 193 億元，遠低於 7 月份淨買入的 910 億元。全周累計恒指跌 0.3%。

藍籌股 41 升 7 跌 2 持平。金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 漲逾 6%，是升幅最大藍籌。其次是友邦保險 (1299)、九龍倉置業(1997) 和中國聯通 (762)，升 3%-4%。恒安國際(1044) 是跌幅最大藍籌，瀉逾 2%。本地地產股做好，本地銀行股變動不大。

大型科技股漲跌不一。美團 (3690) 漲逾 4% 創收市新高，騰訊 (700) 及京東 (9618) 升 2%-3%。阿里 (9988) 及小米 (1810) 跌少於 1%。恒生科技指數基本持平，成份股 15 升 13 跌 2 持平。美團 (3690) 是表現最佳成份股，其次是金山軟件 (3888) 和恒騰網絡 (136) 皆升 4%。中期虧損的平安好醫生 (1833) 及金蝶國際 (288) 是表現最差成份股，皆跌 4%。全周計，恒生科技指數升 1.9%。

板塊方面，濠賭、家電及基建股跑贏大市。5 大濠賭股平均漲幅 5.5%。創維集團 (751)、海信家電(921) 及 TCL 電子 (1070) 升 2%-5%。中國中鐵 (390) 和中國鐵建 (1186) 升接近 2%。中資金融股變動不大。物管、電力、半導體及手機股下跌。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌接近 2%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 瀉逾 3%。盈利遜預期的中海物業 (2669) 跌 4%。

上周五上証指數高開 0.5% 後窄幅震盪，午後回落，曾一度倒跌 0.2%，收報 3380.68 點，升 0.5%。深証成指升 1.2%，科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交不足 9000 億元 (人民幣，下同)。北向資金轉淨買入 11 億元，8 月累計淨賣出 19 億元。全周計，上証指數升 0.6%。

3) 上日美股市況總結

上周五美股三大指數上升。道指收報 27930 點，升 190 點或 0.7%。標指升 0.3%，創紀錄新高。納指升 1.1%，創紀錄新高。美匯指數跌 0.15%，收報 92.75。紐約 12 月期金跌 1.2%，收報 1946 美元。

4) 宏觀 / 行業信息

據中國證券報，截至 8 月 23 日，今年已有 244 家公司完成 IPO 並公開上市，首發募資總額共計 2897 億元，IPO 數量及實際募資規模均已超去年全年。參與承銷保薦的證券公司也賺得盆滿缽滿。 其中，中信建投的承銷保薦收入最高，為 17.45 億元；中金公司則以 13.61 億元排名第二；排名第三的中信證券年初至今的承銷保薦收入為 12.05 億元。(新浪網)

5) 個股訊息

美團 (3690) 公布，今年上半年，如以非國際財務報告準則計，經調整溢利淨額 25.0 億元，按年增長 4.63 倍。單計第二季，經調整溢利淨額 27.2 億元，按年增長 82%。(信報)

紫金礦業 (2899) 公布，今年上半年淨利潤 24.2 億元(人民幣，下同)，按年增長 31%；扣除非經常性損益的淨利潤 24.2 億元，上升 46%。維持不派中期息。營業收入 831.4 億元，按年增長 24%。(信報)

人保集團 (1339) 公布，今年上半年歸屬股東淨利潤為 126.1 億元 (人民幣，下同)，按年倒退 19%；期內壽險新業務價值較去年同期增長 19% 至 40.8 億元，驚喜是少有派發中期息每 10 股 0.36 元。至於人保子公司中國財險(2328) 亦少賺 22% 至 131.8 億元，不派中期息。(信報)

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