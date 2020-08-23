〈鉅亨看世界〉德國全新「空軍一號」

德國空軍 (Luftwaffe)8 月 20 日在漢堡 (Hamburg)，從漢莎航空集團 (Lufthansa Aviation Group) 旗下的漢莎技術 (Lufthansa Technik) 手上，喜迎全新的行政專機。

德國政府在去年 5 月斥資 12 億歐元，一口氣下訂了三架空中巴士的 A350-900 客機。這次交機的是訂單中的第一架，而另外兩架也預計在 2022 年交機。

在 8 月 20 日交機的全新德國政府行政專機，機體編號為「10+03」。是空中巴士 A350 XWB 的商務款，型號為「ACJ350-900」。這是 A350 首度作為政府專機用途，也是第一架非民航公司飛航的 A350。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 的影響，當天的交機典禮是以小規模的方式舉行。列席人包含了德國國防部長康坎鮑爾 (Annegret Kramp-Karrenbauer) 等人。未來數週將接受軍用機的相關認證，預定進行各種測試、並進行人員訓練。

該機於今年 5 月的時候，是以民航機的身分 (機體編號 D-AGAF) 送抵漢莎技術。機內設有辦公室、會議室，以及多功能交誼廳等。

目前生產中的另外兩架飛機 (機體編號 10+01、10+02)，也預計在 2021 年施與行政專機用的內裝，而目前暫訂的 10+03 的內裝也將進行修改。

ACJ350-900 是以空中巴士的 A350-900 客機來作為基礎的商務噴射機，ACJ 代表著「Airbus Corporate Jets」的縮寫。

德國政府使用中的 A340 行政專機 (圖片：AFP)

目前德國政府使用中的行政專機老舊，且故障頻傳。例如 2018 年 11 月，德國代表團和總理梅克爾 (Angela Merkel) 在啟程前往阿根廷參加 G20 高峰會途中，就因為專機出現機械故障而改搭其他專機，有驚無險但造成遲到。還有 2019 年 1 月，德國總統史坦麥爾 (Frank-Walter Steinmeier) 也因為飛機故障的緣故，晚了 3 小時才抵達衣索比亞；另一位官員更因為飛機故障而取消訪非行程。