機殼產業發展 鎧勝董座：車用將成明星商品

隨著金屬機殼三大應用手機、平板與筆電進入高原期，產業競爭越趨激烈，面對產業下個十年，鎧勝 - KY(5264-TW) 董事長程建中認為，短期的確須經歷轉型陣痛期，但相信未來十年金屬機殼應用將更廣泛，產業展望仍正向看待，看好車用有機會成為下一代明星產品。

金屬機殼產業近期動作頻頻，繼鎧勝 - KY 宣布併入母公司和碩 (4968-TW) 後，可成 (2474-TW) 上周也宣布出售泰州兩處廠區，宣告淡出手機市場；兩家機殼大廠接連調整營運方向，凸顯現今產業競爭壓力加劇，業者避免紅海市場競爭，開始積極轉型，找尋新的出海口。

程建中認為，過去機構件多位於室內，偏重塑膠材質，未來隨著產品性質改變，將延伸至戶外，像是汽車電子、強固型產品等，可預期將逐步改採金屬機殼，看好未來十年產業將出現新的明星商品。

事實上機殼廠都積極跨足車用領域，程建中直言，鎧勝優勢在上下游垂直整合，可憑藉和碩過去車用電子組裝的經驗及客戶布局，協助鎧勝跨入，分散消費性產品營收偏高的壓力。

至於未來的投資方向，程建中認為，機殼產業重資本，且新產品稍縱即逝，因此投資時程晚或規模不符需求，都會影響營運與佈局，期望透過垂直整合，掌握更全面的供應鏈訊息。

程建中指出，短期來看，金屬機殼產業隨著三大產品進入高原期，短期營運將經歷陣痛期，但長期來看，未來市場上將有更多新的應用，產業仍有很多機會。