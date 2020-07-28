〈穩懋法說〉客戶推新機 Q3營收優於Q2 新產能本季底全數到位

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (28) 日舉辦線上法說，展望下半年，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，今年受疫情影響淡旺季不明，但第 3 季手機品牌廠將陸續推新機，有助穩懋營運優於第 2 季，而新產能也將依原定計畫，本季底 5000 片產能將到位，第 4 季貢獻營收。

陳舜平表示，目前訂單能見度約 1 個月，看好第 3 季手機新機陸續推出，估第 3 季營收將季增 4-6%，毛利率維持 40% 以上，新產能開出計畫不變，估第 3 季底前 5000 片產能到位，第 4 季起開始貢獻營收，整體產能將達 4.1 萬片。

隨著新產能開出，穩懋估第 3 季起將開始認列新產線折舊，全年估折舊費用將年增 1 成，資本支出方面同樣維持原規劃 60 億元。

法人關心原物料問題，陳舜平回應，目前上游材料沒有缺貨問題，不過從各產品來看，上半年手機 PA、基礎設備成長幅度最大，動能可望延續至下半年，WiFi 則相對平緩，ToF 方面，已與客戶完成開發，未來比重可望逐步提升。

穩懋第 2 季各項產品營收比重方面，手機 Cellular PA 相關 45-50%，其中應用於 5G 比重已達 25%，另外，基礎建設 20-25%、Wi-Fi 15-20%、其他則占 13%。