盤前財經大事搶先讀2020年08月24日

今日操盤前瞻

法說會：台新金

除權息：鈊象、文曄、花王、漢來美食、譜瑞 - KY 等

〈台股風向球〉川普投顧髮夾彎添變數 資金找新主流

台股上周挑戰萬三關卡未果，甚至重挫寫 319 股災後最大跌點，一周來合計跌掉 187.62 點，周線終結連 9 紅，法人認為，目前短均線已成上檔反壓，加上目前美國重手祭出華為禁令，已抵銷電子旺季利多，本周要繼續挑戰站上 13000 點難度大。閱讀全文...

台積電技術論壇首度線上舉行 聚焦 3 奈米製程進展

台積電 (2330-TW) 將於周二 (25 日) 舉行 2020 年技術論壇，由於全球疫情持續延燒，台積電今年論壇由 4 月延期至今，但在疫情未見趨緩下，首度將技術論壇與開放創新平台生態論壇，改採線上形式舉行，總裁魏哲家將分享產業現況及台積電最新技術進展。閱讀全文...

跟進台積電 穩懋擬在南科投資設廠招逾 4 千人

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 日前通過科技部第 64 次園區審議委會，將跟進台積電 (2330-TW)，擬在南科投資設廠，持續擴充產能、服務全球客戶，據了解，穩懋南科新廠將新增超過 4000 名就業機會，可望強化南科產業競爭力。閱讀全文...

〈觀察〉彰銀案歹戲拖棚 曠日廢時官司恐拖垮兩大股東競爭力

纏鬥歷時 16 年之久的彰銀 (2801-TW) 經營權之爭，在財政部與台新金 (2887-TW) 雙方各執一詞下迄今尚未落幕，從最新出爐的判決結果來看，包括台北地院、高等法院都認定彼此契約關係存在，公股與台新金或許應該思考，怎樣取得共識讓事件儘早落幕，讓彰銀擺脫經營權包袱，提升本業競爭力。閱讀全文...

〈觀察〉第三代半導體材料崛起 放量生產關鍵在上游材料端

隨著第三代半導體材料成為各半導體廠逐鹿之地，產業鏈的整合將加速產品開發進程，不過，目前氮化鎵 (GaN)、碳化矽 (SiC) 等化合物半導體產品量產最大困難，除成本高昂外，氮化鎵晶圓、碳化矽晶圓等上游材料製程難度高、使供應量不足，也是挑戰。閱讀全文...