美國眾議院通過法案 向郵政署提撥250億美元緊急資金()

美國眾議院週六 (22 日) 通過法案，向美國郵政署 (USPS) 提供 250 億美元的緊急資金，要求郵政署恢復今年 1 月的運作模式，以確保郵寄選票不會受到延誤。法案以 257-150 票獲得通過，26 名眾議院共和黨人支持這一法案。

儘管法案仍須送到參議院審議，不過川普週五已經先放話，如果法案到達他的辦公室，他將會否決此案。

郵政署長 Louis DeJoy 正進行郵政改革，帶來普遍送件減速問題引發批評。DeJoy 本週表示，他將撤消對郵政部門所做的一些更改，並保證 11 月可以處理大量郵寄選票。

民主黨眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 認為 DeJoy 的說法含混不清。川普則是一再發言，在未提出說明或數據之下，指控郵寄投票會導致選舉詐欺。

眾議院監督與改革委員會主席 Carolyn Maloney 提出「為美國運送 (Delivering for America Act) 法案」，它將在 2021 年 1 月之前，禁止對美國郵政署進行任何更改。法案同時要求，對現有的更動改回原樣，其中包括加班時間的限制和拆除郵件分揀機。

法案表決前，美國管理和預算辦公室週五發表聲明反對此案通過，認為此案無法協助美國郵政署改革，以確保其在現代經濟中的生存能力，而是任意花費 250 億美元人民納稅錢。

眾議院安排了罕見的週六投票，也代表著國會議員已由夏季休會中恢復工作。