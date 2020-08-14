川普：反對在救助方案中納入郵政系統

美國總統川普週四 (13 日) 表示，民主黨將對美國郵政服務及選舉基礎建設的資金，納入新的防疫救助方案，他正在阻止此事，以避免 11 月大選中實施郵寄投票。

川普週四接受 Fox 商業頻道採訪時說：「他們希望為郵政系統提供 250 億美元，因為郵局將不得不深入村鎮，去收取這些非常可笑的選票。」

但之後他在記者會上表示，如果最終達成的協議包括郵政資金，他將不會否決。

國會民主黨人指稱，川普試圖破壞美國郵政服務，以提高他當選的機會。民調顯示，川普落後於民主黨候選人拜登 (Joe Biden)。考慮到疫情擴散的危險，民主黨人一直在爭取資金，以確保美國郵政系統有能力處理更多的郵寄投票。

川普聲稱郵寄選票會增加選舉欺詐，儘管多年以來，數百萬美國人包括軍人，透過郵寄投票時並未出現問題。

川普指控，民主黨想為郵寄投票支付 35 億美元，來達成詐欺的目的。

白宮團隊過去 6 天未與眾議院議長 Nancy Pelosi 和參議院少數黨領袖 Chuck Schumer 會面。

參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 表示，除非達成需要表決的救助協議，參議院議員將離開華盛頓，到 9 月才會回來。但他說，仍然希望在未來幾週見到某種兩黨協議。