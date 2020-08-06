天造地設！大摩：買下TikTok 微軟明年營收立刻多2%

華爾街分析師持續對微軟 (MSFT-US) 收購 TikTok 美國業務的可能性垂涎三尺。

微軟上週末證實已展開收購國際版抖音 TikTok 美國業務的討論，並打算在 9 月 15 日之前總結談判，美媒報導，該交易可能高達 300 億美元。

摩根士丹利分析師 Keith Weiss 研究報告指出，有幾項原因讓 TikTok 成為微軟很好的戰略選擇：

1. 現有美國用戶龐大

一如其他分析師所指，TikTok 擁有超過 1 億名美國用戶，「可以立刻讓微軟在面向消費者的社交媒體領域中成為有看頭的競爭者，與臉書 (FB-US) 和其它業者一較高下。」

2. ARPU 發展空間大

他還指出，TikTok 有產生更多現金的潛能，因為現在「貨幣化程度很低」，ARPU （每用户平均營收）不到 5 美元。

3. 協同效應

Weiss 還認為，TikTok 可望與微軟現行業務實現協同效應，包括廣告、遊戲、商務和教育，且將服務移轉到微軟的 Azure 雲端平台可以節省成本。

4. 微軟是不二人選

Weiss 表示，重要的是，有鑑於國會和其他機關對大型科技公司的監管審查，微軟可能是唯一能夠收購 TikTok 的企業。「由於白宮對 TikTok 美國業務的政治關注，以及其他大型媒體業者正在接受監管審查，加上微軟資產負債表上持有超過 1360 億美元以上的現金，我們看到微軟強大的議價能力，以及完成該潛在交易的實力。」

收購後的發展

媒體臆測 TikTok 今年營收約莫 10 億美元，約莫一半來自美國市場，明年營收可望成長至 60 億美元，其中 30 億美元來自美國。Weiss 估計，按此規模，微軟 2021 日歷年營收應可提高 2% 左右。

Weiss 表示，市場競爭風險正在上升，例如臉書推出 Instagram Reels 影視功能，據報導，Snap (SNAP-US) 也在測試競爭產品。

然而，「TikTok 已經打好地基。該公司引進新任執行長和北美行銷長，也允諾未來 3 年在美國聘僱 1 萬人以上。」

「我們認為這地基可能已經到位，這邊的關鍵回到微軟的執行力上。」

微軟週三小跌 0.16% 至 212.94 美元，今年迄今已上漲 35%。