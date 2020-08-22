蘋果市值達2兆美元 分析師：科技股將迎來指數級成長

報告顯示，尋求長期成長的投資者應該要加碼買進科技業，因為未來數十年該產業將保持指數性成長。

戰略諮詢公司 Aquaa Partners 的報告顯示，未來 20 年間，科技加權指數將超越其他產業多達 10 倍。

Aquaa Partners 執行長 Paul Cuatrecasas 談到此結果時表示，「金融領域的基本風險與回報關係一直被打破：與傳統股票相比，科技股的回報更高且風險較低。」

該公司追蹤科技加權指數的歷史表現，發現自 1990 年以來，科技加權的 Nasdaq-100 股東回報總額幾乎是不含科技股的 FTSE 100 指數的 13 倍。

Aquaa Partners 是 Cuatrecasas 於 2010 年成立的併購和戰略 (M&A) 諮詢公司。Cuatrecasas 曾為釀酒商海尼根、電商公司 eBay (ENAY-US) 提供顧問服務。

該報告稱價值投資已死，投資者應該尋求科技加權指數，包含一些像晶片大廠英特爾 (INTC-US) 和電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 的企業，這些可以提供指數級成長。

Cuatrecasas 表示，蘋果 (AAPL-US) 就是指數式價值成長的例子，因為蘋果花了 42 年才達到市值 1 兆美元，但卻過沒多久就在週三達到市值 2 兆美元。

Aquaa Partners 認為，過去網路泡沫化等崩潰事件讓科技股被視為高風險資產，但自 1990 年代以來，該產業已經從「動盪不定、充滿風險」轉變成「更安全的價值天堂」，即使是經歷新冠病毒引起的市場動盪，2020 年科技股最大的跌幅也比非科技股小得多，例如科技加權的 Nasdaq-100 指數最大跌幅是 21.2%，而沒有科技加權的 FTSE 100 最大跌幅達 36.4%。

根據報告的調查結果，Aquaa Partners 預測，Nasdaq-100 指數到 2040 年將達到 90948，約莫目前水準 11512 的 8 倍之高。

反之，非科技指數長期下來將越來越不具投資吸引力，因為無法適應科技的企業將會停滯不前並失去價值，該報告指出一些技術轉型落後的企業為例，其中包括昔日相機大廠柯達和電影租賃公司 Blockbuster，以及玩具廠商 Toys'R’Us。

該報告提到，科技指數能提供一些彈性，倒下的企業將會由新企業遞補，「社群鼻祖 Friendster 倒下，Myspace 興起，Myspace 沒落，臉書崛起。」

此外，投資者也不必擔心臉書是否會將 Instagram 或 WhatsApp 分割出去，因為就算分割出去，各個獨立的部分仍會持續成長。

「那些針對非科技股的策略低估了科技業，科技業在提供卓越投資回報時具有關鍵作用，且可能未來幾十年都持續扮演此關鍵角色。」Cuatrecasas 說。