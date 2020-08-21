民間支出持續改善 英國8月綜合PMI增速創7年最快

IHS Markit 週五 (21 日) 公布 8 月英國採購經理人指數 (PMI) 初值，隨著英國經濟逐步重啟，消費者和企業支出皆有所增長，其中，8 月綜合 PMI 報 60.3，創近 7 年最快增速。

IHS Markit 英國 PMI 報告：

英國 8 月綜合 PMI 初值報 60.3，高於 7 月終值 57

英國 8 月服務業 PMI 初值報 60.1，高於 7 月終值 56.5

英國 8 月製造業 PMI 初值報 55.3，高於 7 月終值 53.3

英國 8 月製造業產出指數初值報 61.6，高於 7 月終值 59.3

英國綜合 PMI 指數 (圖：IHS Markit)

Markit 報告指出，在企業加快重啟速度，以及家庭消費意願增強情況下，8 月綜合 PMI 躍升至近 7 年最高，服務業 PMI 升至 60.1，製造業 PMI 升至 55.3，由需求帶動的產出和新訂單成長，使 8 月製造業產出增速創下 2014 年 4 月以來最快。

與新訂單和產出情況成對比，8 月就業人數正以 5 月以來最快速度下滑，顯示需求復甦和延續時間的不確定性，仍導致企業持續裁員。

多數經濟學家認為，英國經濟反彈動能仍處於疲軟狀態，他們預計，經濟產出至少要等到明年才能恢復至疫情前水平。

其中最主要風險在於，隨著政府即將結束財政政策，失業問題將更加嚴重，消費者支出受影響情況下，屆時英國復甦路徑恐嚴重偏離。

IHS Markit 經濟學家 Tim Moore 認為，儘管數據樂觀，在經歷國內經濟大跌 20% 後，確切的復甦信號相當重要，由於疫情不確定性，當前企業仍對經濟增長前景感到擔憂。