英國第二季GDP季減20.4% 創歷史新高跌幅

據英國國家統計局 (ONS) 在週三 (12 日) 公布的數據顯示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的嚴重衝擊，英國國內生產總值 (GDP) 萎縮 20.4%，創下歷史跌幅新高，該國經濟也在第二季正式進入衰退。

數據顯示，英國第二季 GDP 季減 20.4%，跌幅創下歷史新高，慘於分析師預期縮減 20.5%，並慘於上一季的縮減 2.2%。此外，與去年同期相比，英國第二季 GDP 縮減了 21.7%，略好於市場預期縮減 22.4%，慘於上一季的年減 1.7%。由於英國 GDP 已經連續二季呈現萎縮，該國經濟技術性進入衰退。

英國第二季 GDP 季減 20.4%(圖片：彭博社)

ONS 也指出，英國第二季服務、建築和生產均出現創紀錄的季度跌幅，特別是在那些受到防疫封鎖限制影響的部門。其中，僅建築業就萎縮了 35%，服務業在該國經濟中佔比最大，萎縮了 20%，工業產值下跌了 17%。

英國自 3 月底開始實施封城，在 5 月開始逐步解封，ONS 預期，隨著該國持續解封，商店重起營運，經濟會在 6 月開始出現復甦的跡象，當月 GDP 較 5 月份增長了 8.7%，略高於經濟學家平均預期的 8%。不過，數據顯示，英國 6 月 GDP 仍較疫情爆發前還低。

ONS 國家經濟統計副主席 Jonathan Athow 表示：「新冠肺炎疫情導致的經濟衰退，使第二季 GDP 跌幅創下歷史新高。英國經濟在 6 月開始出現反彈跡象，不過儘管如此，6 月的 GDP 仍較 2 月時的低六分之一。」

英國財政大臣 Rishi Sunak 說：「我之前曾說過艱難的時刻將到來，而如今的數據證實了艱難的時刻已經來到。成千上萬的人失去了工作，可悲的是，在接下來的幾個月中，預期將會有更多的人失業。」