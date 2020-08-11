英國央行：若經濟再度放緩 將加碼量化寬鬆政策

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟帶來嚴重衝擊，為提振經濟，市場猜測英國央行可能也將實施負利率政策。對此，英國央行副總裁 Dave Ramsden 在週二 (11 日) 表示，如果英國經濟放緩並再次陷入困境，英國央行將加碼量化寬鬆 (QE) 政策。

Ramsden 在接受採訪時表示，如果英國的經濟放緩並再度陷入困境，央行將會加大量化寬鬆的力度。「如果復甦的步伐放緩很多，央行仍有很大的空間採取更多量化寬鬆政策」Ramsden 說。

此外，他也補充表示，央行有計畫準備在原先承諾的 7450 億英鎊 (9755.8 億美元) 之外，採行更多量化寬鬆政策。

Ramsden 指出，他有信心英國經濟不會再面臨多季負增長的情況，他認為關鍵的在於勞動力市場的情況。

，英國央行上週曾表示，要從因疫情所造成的經濟下滑中復甦，所需的時間將比先前預期的更長。到今年年底，失業人數可能將幾乎增加一倍。不過，英國央行表示沒有實施負利率的迫切理由，但若經濟放緩，可能加碼量化寬鬆政策。

據英國國家統計局上月公布的數據顯示，英國 6 月份零售額增長較預期更為強勁，較 5 月份增長超過 13%，高於分析師預期的增長 8%。主要是受惠於英國的非必要商店於 6 月中旬重新開放，使得銷售額幾乎恢復到疫情封鎖前的水平。

不過，英國因新冠肺炎疫情死亡的病例達到 45,000 多人，是歐洲死亡人數最高的國家。英國央行政策制定者 Jonathan Haskel 就表示，持續的疫情危機以及失業率上升，很可能會阻礙經濟的復甦。