〈東元法說〉爭取經部電動巴士商機 估貢獻年營收上看5億元

東元 (1504-TW) 今 (21) 日召開線上法說，總經理連昭志表示，配合經濟部工業局國產化政策，開發大扭力馬達與驅動器動力模組，將爭取 5 年共 1 萬台電動巴士訂單，法人估，一年可挹注 3-5 億元營收貢獻。

東元上半年營收比重方面，馬達事業占 44.9%、自動化智能系統占 7.9%、家電占 12.7%、能源占 10.6%、東訊占 2.5%、其他占 21.4%。

連昭志指出，馬達事業布局北美市場，但當地確診病例已突破 500 萬例，疫情影響接單量，不過台灣、亞太地區接單相對強勁，可彌補今年衰退壓力，估馬達業務今年全年業績仍估年減個位數。

其中，台灣業務方面，財管中心協理葉文中表示，已提供國內汽車業者助力車馬達零件，估每月出貨量超過 1000 台，另外，也與業者開發 3.5 噸電動貨車，目前已完成樣品測試，預計明年下半年上市，貢獻營收。

葉文中說，配合經濟部工業局國產化政策，開始開發大扭力馬達及驅動器動力模組，預計可滿足 2021-2025 年 1 萬台電動巴士需求，法人估，順利出貨後，每年約可貢獻 3-5 億元營收。

其他亞太地區方面，葉文中表示，已取得泰國電動渡輪 (E-Ferry)82 台訂單；爭取新加坡港口 AGV 所需的馬達代工訂單 400 台，也持續開發東南亞市場。

連昭志指出，目前也與韓系車廠搶攻印度市場，並已完成報價，不過此合作案的產品，需由印度廠生產，但目前印度壟罩疫情，尚無法上市與生產。