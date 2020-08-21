花蓮廢棄物處理BOO案溝通不足 台泥董座率高階主管致歉

台泥 (1101-TW) 近年積極爭取花蓮和平水泥窯協同處理廢棄物 BOO 案，董事長張安平 20 日晚間出席宜蘭澳花村說明會時強調，垃圾處理有相當多事情要做，會把最新科技拿來運用，而過去較少與澳花村民溝通，張安平也率總經理李鐘培等高階主管，鞠躬向在場村民致歉。

張安平指出，幫花蓮處理垃圾、成立 DAKA 等，對公司來說都不賺錢，但現在這國家、社會必須面對垃圾問題，台泥也有責任，會不停把最新科技拿來運用，但垃圾處理還有相當多事情要做，這只是第一步。

張安平也解釋，花蓮縣政府之所以希望選在和平廠處理垃圾，是因為水泥窯高溫協同處理生活垃圾，必須利用水泥生產時的溫度，但台泥花蓮廠幾年前已停產，所以必須運用還在運轉中的和平廠，尤其和平廠是全台灣年紀最輕、做過環評、並擁有最新設備的水泥廠。

會中，張安平對於沒有跟澳花村鄉民進行完善接觸溝通，率領一票高階主管鞠躬致歉，但張安平也強調，從 2017 年起接任董座後，就不斷要求改善排放問題，並希望多跟周遭的社區交流溝通。

而台泥也在說明會上，首度揭露了即將送進花蓮縣環保局審查的台泥 DAKA 二期開發規劃，預計融合和平、澳花的地形地貌，打造台灣永續地標、世界環保地標的再生資源利用中心。