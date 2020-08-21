茂林、晶成半導體等11家中小企業 擴大投資台灣53億元

經濟部投資台灣事務所今 (21) 日通過茂林 - KY(4935-TW)、晶成半導體等 11 家中小企業擴大投資 53 億元，在台灣投入自動化生產設備、擴增新一代智能產線，統計投資台灣三大方案已帶動 615 家企業投資約 1 兆 830 億元，估可創造逾 9 萬個就業機會。

晶成半導體是由晶電 (2448-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 共同投資成立，為三五族半導體元件代工廠，看好未來手機人臉辨識技術、5G 商機將帶動三五族產業需求看漲，將斥資逾 10 億元在新竹科學園區，投入自動化生產設備及導入機測設備。

導光板廠茂林也因應市場需求，計畫在新竹科學園區銅鑼園區既有廠房擴增新一代智能產線，持續推出輕薄化導光板產品，穩固產業國際地位。

榮聖機械、太業科技也將分別斥資 8 億元、9 億元，其中，榮聖機械將在台南柳營廠引進全自動化生產線，並與興達海基、台塑重工、世紀鋼及台船合作，強化台灣離岸風電設施國產化，太業科技則將在桃園楊梅設立新廠，導入智慧生產系統，製造高附加價值散熱模組。

國宴點心先麥食品也計畫斥資近 4 億元在南投旺來產業園區設立新廠，引入智慧化生產線，並規劃設立新農業觀光園區，推廣在地食材。

此外，經濟部表示，包括順泰電子、捷欣企業、伊莉特生物科技、華谷電機、建興安泰工業及輕鬆購善化等也都申請擴大投資台灣，在台灣設立新廠或導入智慧化產線。