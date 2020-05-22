〈東元法說〉印度尚未解封建廠工程遞延 拚2021年投產

東元 (1504-TW) 近年進軍南向，赴越南、印度設廠，總經理連昭志今 (22) 日表示，越南廠營運正常、未受疫情干擾，但印度廠因當地政府尚未解除鎖國政策，預期建廠時程會延遲 3 個月，但仍力拚 2021 年投產。

因應美中貿易戰，東元啟動生產基地調配計劃，其中越南廠透過智能化監控、真空壓鑄技術及提高自動化比例，藉此降低生產成本，並從去年第 3 季啟用，連昭志表示，越南廠已建立完整供應鏈，廠區營運也相對穩定，不受疫情干擾。

原預計今年下半年在印度設立小馬達廠，不過印度政府延長鎖國政策，連昭志坦言，雖然設計案持續進行，預期建廠將延遲 3 個月，但仍力拚 2021 年投產，此外，東元在印度布局電動車動力系統，已與國際大廠洽談，盼疫情減緩後，可正式接觸討論。

東元去年開始跨足電動車市場，推出電動車 T Power 90 動力系統馬達及驅動器，連昭志表示，該產品可應用在四輪乘用及商用電動車，目前已獲台灣多家車廠訂單，目標則要搶攻印度、東協等市場。

針對市場競爭對手中國臥龍電氣，連昭志認為，目前沒看到中國臥龍電氣有發展電動車相關應用，且東元優勢在於已布局國際市場 30 年，尤其大馬達也具有潛在市場優勢。