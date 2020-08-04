券商搶客強打金融創新 永豐證、群益證新服務上線

在台股衝破史上新高且熱錢行情仍持續發酵下，券商經紀業務成長可期，而各大券商也積極搭上這波行情新推數位新服務搶客戶，繼國泰證券強打數位生態圈後，永豐金證券今 (4) 日宣布擴大複委託數位服務推「豐雲學堂」數位化理財知識庫專欄，而群益金鼎證券則強化行動下單 APP，新推出國內及海外期貨交易功能。

據證交所統計，全體券商 6 月經紀業務單月稅後純益 40.03 億元、月增幅 19.21%，反映市況熱絡，且投資需求大幅升溫。

在台股維持偏強態勢，美股後市也不看淡之際，永豐金證券表示，不少投資人聚焦美股，因此，繼「大戶投」和「豐存股 - 美股」後，最新推出「豐雲學堂」數位化理財知識庫專欄，將線上開戶、商品交易平台和理財教育內容三大服務串聯，以拉近複委託與一般投資人的距離。

永豐金證券表示，複委託投資產品多元，包括個股、債券及 ETF，加上美股時差及語言差異，一般投資人的入門難度明顯高於台股，領先業界推出「豐雲學堂」知識平台，提供包括「新手海外交易」、「美股產業知識」等不同內容，力拚數位金融創新。

永豐金證券上半年穩居複委託零售交易龍頭地位，交易量達 1291 億元，市占約 19%，上半年線上開戶數超過 2.5 萬戶，是去年同期的 5 倍，而「豐存股台股定期定額」6 月扣款交易筆數達 1.5 萬筆。

永豐金證券進一步說明，豐雲學堂整合「財富管理教學」和「交易」，目前學堂月瀏覽量突破 30 萬，預期年底可達 100 萬瀏覽，未來將積極與第三方 TSP 業者合作。

群益金鼎證券則表示，自 3 月搭配交易所逐筆新制上線推出「行動贏家」下單 APP，上線短短 3 個月時間已突破 1 萬人下載使用，為擴大電子交易服務範圍，最新於 APP 推出國內及海外期貨交易，藉此吸引更多新客戶加入。