7月台股成交爆量 全體券商單月獲利破百億元 月增逾3成

7 月台股成交量爆大量帶動券商獲利成長，全體券商單月稅後純益共 108.57 億元，單月增幅 34.7%，累計前 7 月稅後純益 266.51 億元，也較去年同期增逾 1 成。

分析券商三大獲利結構，7 月券商經紀與自營業務單月稅後純益分別為 58.43 億元、45.43 億元，較前月增逾 4 成，承銷業務稅後純益 4.11 億元，則比去年同期減少 34%。

法人表示，在熱錢持續匯入，台股在內外資聯手簇擁下推升加權指數 7 月突破 12700 點歷史高點，成交值約 5.3 兆元，較前月大增 35.2%，成交量升溫也讓券商經紀業務手續費增加，帶動券商單月獲利大幅成長。

進一步分析前七月各項業務獲利表現，經紀業務稅後純益 253.17 億元、較去年同期大幅增加 9 成以上，自營累計稅後純益 35.66 億元、年減幅逾 5 成，承銷累計稅後純益共 17.41 億元、年減幅約 11%。

證交所表示，自營與承銷業務獲利衰退，主要是前七月加權股價指數漲幅比去年同期小，使得自營業務獲利較去年同期衰退 55.92%，承銷業務淨利也較去年同期衰退 11.53%。

證交所表示，若排除因發行認售權證大幅虧損的個別證券商，則全體證券商稅後純益可達 308.43 億元，較去年同期增加 31.13%。