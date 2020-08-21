國泰證搶小資投資版圖 7月台股定期定額扣款額市占衝破3成

據證交所最新統計，7 月台股定期定額投資總金額達 14.05 億元，續創新高，反映定期定額的投資低門檻，可有效解決小資族的投資痛點，而隨著散戶積極投入市場，國泰證 7 月台股定期定額扣款金額市占率已超過 30%，續寫新高紀錄，累計前 7 月交易金額年增幅超過 400%，顯示強打低門檻投資平台已獲明顯成效。

今年前 7 月台股定期定額投資總額已達 79 億元，年增幅 170%，國泰證指出，市場上小額投資需求熱，因此，近年來積極推展低門檻的投資平台，包括台股定期定額、美股定期定股等，帶動業務市占。

由於目前超低利率環境，迫使不少小資族將資金從存款轉往更有效率的投資商品，國泰證看準此商機，積極增加投資標的，目前提供 78 檔股票、67 檔 ETF，投資標的檔數在同業間位居領先，範疇也相當廣泛，例如個股涵蓋台股前五十大市值、MSCI 成份股，ETF 則擴及海內外，或是搭配時下最夯的 ESG 永續概念或 WFH 概念的資安題材等。

國泰證券進一步說明，以目前客戶扣款個股第一名的台積電 (2330-TW) 來說，回溯到年初新冠疫情前的股價，一張股票仍動輒要價 30 多萬元，但若是能運用定期定額的方式，每個月只要 1000 元起就能進場，今年以來已有超過 1 萬名客戶，透過定期定額的方式成為台積電股東。

國泰證券強調，投資人透過定期定額買進台股，可養成長期規律投資習慣，並直接解決「介入時點」的難題，投資標的也可透過一籃子標的 ETF，解決「選股」的高難度，並進一步分散投資風險。