台灣7月手機銷售量月增24% 前十名未見5G機種

據科技網站統計，台灣 7 月手機銷售量達 55.5 萬台，月增 24.16%，前十名熱銷機款中，仍以蘋果、三星推出的 4G 機種為大宗，未見 5G 新機入榜，僅 Sony Mobile 旗下首款 5G 新機 Xperia 1 II 列入第 17 名，是唯一最熱銷的 5G 旗艦機。

據銷售排行顯示，儘管蘋果即將發表新機，但買氣依舊不減，其中 iPhone 11 128G 蟬聯冠軍寶座，iPhone 11 64G 則排名第四；平價機種的 SE 系列，儘管排名下跌，仍在前 10 大名單中。

三星則多以中階機種、入門款的 Galaxy A 系列最熱賣，A71 躍升至第 2 名，A21s 也以第二名緊追在後，另外 A20、A31、A51、M11 等維持在前 20 大。

台灣今年 6 月啟動 5G 商轉，不過前 20 大名單中，僅有一款 5G 手機為 SONY6 月推出的 Xperia 1 II 拿下第 17 名，也是 Android 陣營唯一旗艦機種。

另外新進榜單的機種包括 OPPO A72、OPPO A31、HTC Desire 20 Pro、realme c3、三星 Note 10 Lite。

據統計，熱銷前十大機種分別為 iPhone 11 128G、三星 A71、三星 A21s、iPhone 11 64G 及 iPhone SE(2020)128G、iPhone SE(2020)64GB、三星 A20、三星 A31、三星 A51 及三星 M11。