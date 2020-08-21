美國銀行：輝達有望成為首家市值5000億美元的半導體公司

近期美國半導體大廠輝達 (NVDA-US) 股價續升，美國銀行分析師表示，隨著數據中心和電競遊戲相關業務持續強勁，輝達將有望成為史上第一家市值達到 5000 億美元的半導體製造商。

美國銀行分析師將輝達的目標股從 520 美元上調至 600 美元，較週三的收盤價仍有 24% 的上漲空間。美國銀行也重申了對該股的「買入」評級。輝達最新的財報表現超出預期，該公司也預期下半年遊戲和數據中心業務將持續成長。

輝達是繪圖晶片大廠，資料中心業務的營收在第二季首度超過遊戲業務營收。如今，受疫情的影響，全球消費者轉向遠端學習與工作，筆電銷售與雲端服務需求因此大增，輝達也因此受惠。

分析師表示，該公司的自由現金流是所有科技業中前幾名的，此外，該公司即將推出的 Ampere 遊戲晶片，將持續推升電競業務擴展。分析師也將輝達 2020 年、2021 年和 2022 年的獲利預測，分別提高了 10%、14% 和 11%。

美銀分析師指出：「面對更佳的成長前景，我們相信輝達將在一些最大和成長最快的半導體市場中佔據領導地位。」

儘管如此，分析師也指出，輝達的市值要能攀升至 5000 億美元，仍有一些障礙需要克服。庫存的持續增加和消化速度震盪可能使得成長減速。中美貿易緊張局勢也可能會對該公司的國際銷售業務造成打擊。