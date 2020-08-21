新GPU助攻 微星Q3營收可望季增2成

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 受惠電競商機需求暢旺，7 月營收攀上歷史新高，展望下半年，法人看好，電競需求延續、DIY 市場增溫，加上新款 GPU 即將推出，將挹注微星下半年營運再創高，估下半年營運逐季成長，第 3 季營收季增 2 成，上看 400 億元，第 4 季再攀升。

微星 7 月主機板出貨約 110-120 萬片、持平 6 月，顯示卡出貨則月減約 1 成、達 60-70 萬片，符合公司預期，但受惠產品價格提升、零組件供應優於預期，帶動營收攀新高。

法人表示，雖然短期零組件供應較吃緊，但微星受惠 DIY 市場需求增溫、輝達 (NVDA-US) 9 月即將發表的新 GPU，可望帶動出貨成長，估第 3 季主機板、顯示卡出貨，都將季增約 1 成，達 320-330 萬片、200-210 萬片。

觀察各大品牌英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 下半年都將推出新一代顯卡搶市，英特爾有代號 Tiger Lake、Comet Lake 的處理器，輝達也計畫在 9 月 1 日舉辦發布會，估將發表新一代 GeForce RTX 3000 系列 GPU。

微星第 2 季稅後純益達 21.01 億元，季增 68.08%、年增 67.38%，每股純益達 2.49 元；7 月營收達 138.4 億元，月增 0.44%、年增 41.82%，創歷史新高，累積前 7 月合併營收達 776.81 億元，年增 18.79%。