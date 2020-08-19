英國7月CPI增長1.0% 超出市場預期

根據英國國家統計局 (ONS) 在週三 (19 日) 發布的報告顯示，受惠於燃料價格上漲，以及欠缺夏季服裝類折扣促銷，英國 7 月份消費者物價指數 (CPI) 較去年同期成長 1.0%，高於市場預期。

數據顯示，英國 7 月份 CPI 年增 1.0%，高於 6 月份的 0.6%，也超出市場預期的 0.6%。英國 7 月份 CPI 較上個月成長 0.4%，高於市場預期的下跌 0.1%。另外，扣除能源、食品及煙酒的核心 CPI 年增率則成長 1.8%，高於市場預期的 1.3%，月增率則為 0.4%，高於市場預期的下跌 0.1%。

英國 7 月份 CPI 年增 1.0%(圖片：ONS)

ONS 國家經濟統計副統計員 Jonathan Athow 表示，CPI 上升的部分原因是油品價格上漲，主要受惠於國際油價從今年初的低點回升。另外，最大的上漲趨勢來自於服裝，主因來自於服裝的全年銷售模式因疫情有所改變。

此外，Athow 也表示，由於個人防護裝備的需求上升，使得企業成本增加，私人牙科治療、物理療和理髮的價格也有所上漲。

Capital Economics 的英國高級經濟學家 Ruth Gregory 表示，雖然 CPI 的上升讓人有些意外，但不太可能是標誌著上升趨勢的開始。Gregory 認為，8 月 CPI 仍可能降至零或以下。

另外，反映上游通貨膨脹的生產者物價指數 (PPI) 在 7 月份年增 0.1%，低於市場預期的成長 0.3%，低於前值的 0.5％。