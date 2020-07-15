〈金融科技座談〉前主委王儷玲提四大建言 建議解套個資法

曾任金管會主委、現任政大金融科技研究中心主任王儷玲今 (15) 日出席金管會第三場金融科技座談會，並提出四大建議，其中建議解套個資法限制，並成立個資大數據中心，有助金融生態系數據的共享，加速金融科技創新。

金管會主委黃天牧上任以來，已先後舉辦科技業場次、金融業場次的金融科技座談會，今天再度針對生態圈促進者舉行第三場座談會，與會者多為產官學者、電商資訊網路業者、電信三雄、律師、會計師等共同出席。

王儷玲首先建議解套個資法限制，才能讓金融生態系的數據共享，包括金控子公司可以共同行銷，或是讓消費者授權開放銀行能夠共享金融資料，藉此可以有比較好的 KYC 認證和流程，此外，建議成立個資大數據中心，透過去識別化、去個資化的資料來分享給產業使用，可以讓更多跨產業可以共享資料。

針對個資共享，包括理律律師事務所律師熊全迪、惇安律師事務所律師羅祖芳等都就法律面表達覆議，支持個資可以更開放共享。

第二個建言則是 Open banking，王儷玲表示，TSP 業者的參與，在第二階段是更重要的法規調適期，建議不再用委外的關係去對待 TSP 業者，以國外來說，TSP 是 Open API 的資料接受者，這樣才能打開 Open banking 重要生態系的建立。

王儷玲對於保險科技也提建言，她認為，保險業開放了很多網路投保是很好的開始，但目前類儲蓄保單幾乎已不再銷售，建議可透過政策鼓勵試辦推出更多 UBI 保單、大數據保單，將保戶資料上傳，保險精算上就可以用得到，也有助研發更多創新保單。

最後，王儷玲認為，法規調適的部分應該要更快速，例如在申請程序、可試辦 / 不可試辦內容可以更明確，有助協助金融市場創新。

除了王儷玲，清華大學教授余士迪建議，目前智能理財、機器人理財都說自己報酬率很高，但是否可以建立程序認證，以避免誤導投資人。此外，余士迪也提出，現行二手車市場很不透明，建議可將車商的車子保養、是否發生過事故等資訊應用到區塊鏈上，有助二手車市場透明化。

而交通大學金融創新研究中心主任黃思皓表示，台灣要發展金融科技遇到兩大問題，分別是新技術研發、人才培育，台灣目前新技術研發都以科技研發為導向，金融業的新技術研發都不是產品化，此外人才也是一個問題，以去年畢業的學生為例，幾乎都被台積電 (2330-TW) 等科技業包走，金管會除了防弊是否可以興利，讓業者可以勇於做夢，做出像阿里巴巴、京東方當初世界上沒有的創新模式的夢，人才自然願意加入金融科技。