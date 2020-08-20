惠特本季營運落底 明年Mini LED代工成主要動能

全球最大 LED 測試及分選設備製造商惠特 (6706-TW) 今 (20) 日召開法說會，董事長徐秋田預期，營運將於第 3 季落底，第 4 季起逐漸回溫，Mini LED 代工業務從第 4 季起反應在營收上，明年首季完整貢獻，預期明年代工業務將成主要成長動能。

惠特目前 LED 點測機市占逾 5 成、分選機市占達 8 成。今年上半年點測機及分選機營收占比達 76.71％、雷射機及 5G 光通訊 4.89％、代工占比約 1 成。

惠特為晶電 Mini LED 點測及分選唯一代工廠，為因應客戶代工需求，今年第 4 季起擴產，明年第 2 季前，新機器設備投資就會分批到位。徐秋田表示，屆時代工產能將較目前擴增 2 至 3 倍，Mini LED 代工業務將從今年第 4 季起反應營收，明年第 1 季將完整挹注，明年代工營收貢獻會很大，占比也會向上攀升。

徐秋田指出，先前受疫情影響，客戶需求觀望，但近期客戶詢問度很高，雖然還未下單，但已可明顯感受到，氣氛與 3 個月前不太一樣，Mini LED 應用趨勢發展更為明確；他並看好，今年第 3 季設備需求已落底，第 4 季起營運將逐漸回溫。

除 LED 外，惠特也跨足雷射加工領域，已開發出相關雷射二極體 (LD) 對應測試設備。徐秋田指出，雷射二極體分為面射型、邊射型，其中，邊射型測試是以顆計價，雖然不如 LED 檢測以千顆計價的總量來得龐大，但單價高、毛利率也高。

徐秋田表示，邊射型晶片檢測設備主要競爭對手為日本廠商，目前設備已取得日本、歐美大廠認證，市場商機龐大，盼能抓住這波機會，帶動營收成長。