〈金融科技座談〉黃天牧將採三方向整合 嘆台灣發展金融科技時不我予

金管會主委黃天牧今 (29) 日召集第二場金融科技座談會，他表示，將以「建置單一窗口或平台讓業者諮詢」等三大方向彙整兩場會議的各項建議，他也談到台灣發展金融科技，「真的覺得時不我予」。

黃天牧強調，台灣被發展金融科技期待很深，可是仍有很多空間可努力，大家都知道要往哪裡走，希望會議結束是大家共同努力的開始。

金管會於 6 月 17 日先與科技業者座談，今日再與金融機構面對面，黃天牧表示，將以三方向匯整二場會議的各項建議，一是建置單一窗口或單一平台，讓科技業者及金融業遇到問題時可諮詢溝通；二是建立夥伴關係，金管會資源有限，若能產官學合作，訂定政策優先順序，該由金管會拍板的金管會來作，剩下由各公會、業者、學界及非營利單位扮演不同角色，一起努力。三是訂定「可苛責機制」，無論是實體金融機構或純網銀服務，信任是最重要的核心，所以必須有可苛責機制，也就是創新的結果，誰要負責任。

黃天牧強調，金管會的決策必須受立法院、監察院、大眾及媒體監督，而金融服務也必須對消費者、股東、投資人等負責，要能經得起考驗。

黃天牧表示，經濟學人在 2015 年有一篇特別報導，標題是「Slings and Arrows」，典故出自莎士比亞名劇「哈姆雷特」，經濟學人用這個標題強調「金融科技」對傳統金融業所加諸的磨難，結論是傳統銀行業者不會被消滅，可是會活得很辛苦、獲利會減少，但黃天牧認為真正的「金句」是「to be or not to be.」，維持現狀或改變現狀才是要思考的問題。

黃天牧進一步指出，「What is Fintech for？」每個業者都要思考為什麼要做金融科技，是為了生存、還是為了其他更好的目的，黃天牧以李開復的「金字塔、魔法棒與愛心」來回答此問題，AI 雖然有魔法棒，但是沒有愛心，黃天牧認為「Fintech for the people.」發展金融科技是為了人、是要協助各階層民眾，更易取得金融商品、滿足人生各階段的金融需求，發展 Fintech 的正當性，不是為股東或投資人，在金融科技發展上才可以可長可久。

黃天牧最後感慨，「台灣要發展金融科技，真的覺得時不我予，台灣被期待很深，可是我們的進展仍有很多空間可努力，大家都知道要往哪裡走，希望會議的結束是大家共同努力的開始。」