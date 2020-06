〈金融科技座談〉黃天牧將採三方向整合 嘆台灣發展金融科技時不我予

金管會主委黃天牧今 (29) 日召集第二場金融科技座談會,他表示,將以「建置單一窗口或平台讓業者諮詢」等三大方向彙整兩場會議的各項建議,他也談到台灣發展金融科技,「真的覺得時不我予」。

黃天牧強調,台灣被發展金融科技期待很深,可是仍有很多空間可努力,大家都知道要往哪裡走,希望會議結束是大家共同努力的開始。

金管會於 6 月 17 日先與科技業者座談,今日再與金融機構面對面,黃天牧表示,將以三方向匯整二場會議的各項建議,一是建置單一窗口或單一平台,讓科技業者及金融業遇到問題時可諮詢溝通;二是建立夥伴關係,金管會資源有限,若能產官學合作,訂定政策優先順序,該由金管會拍板的金管會來作,剩下由各公會、業者、學界及非營利單位扮演不同角色,一起努力。三是訂定「可苛責機制」,無論是實體金融機構或純網銀服務,信任是最重要的核心,所以必須有可苛責機制,也就是創新的結果,誰要負責任。

黃天牧強調,金管會的決策必須受立法院、監察院、大眾及媒體監督,而金融服務也必須對消費者、股東、投資人等負責,要能經得起考驗。

黃天牧表示,經濟學人在 2015 年有一篇特別報導,標題是「Slings and Arrows」,典故出自莎士比亞名劇「哈姆雷特」,經濟學人用這個標題強調「金融科技」對傳統金融業所加諸的磨難,結論是傳統銀行業者不會被消滅,可是會活得很辛苦、獲利會減少,但黃天牧認為真正的「金句」是「to be or not to be.」,維持現狀或改變現狀才是要思考的問題。

黃天牧進一步指出,「What is Fintech for?」每個業者都要思考為什麼要做金融科技,是為了生存、還是為了其他更好的目的,黃天牧以李開復的「金字塔、魔法棒與愛心」來回答此問題,AI 雖然有魔法棒,但是沒有愛心,黃天牧認為「Fintech for the people.」發展金融科技是為了人、是要協助各階層民眾,更易取得金融商品、滿足人生各階段的金融需求,發展 Fintech 的正當性,不是為股東或投資人,在金融科技發展上才可以可長可久。

黃天牧最後感慨,「台灣要發展金融科技,真的覺得時不我予,台灣被期待很深,可是我們的進展仍有很多空間可努力,大家都知道要往哪裡走,希望會議的結束是大家共同努力的開始。」