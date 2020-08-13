Mini LED需求爆發 惠特Q4迎大單 明年上半年逐季增溫

LED 測試及分選設備廠惠特 (6706-TW) 為蘋果 Mini LED 點測分選設備獨家供應商，受惠蘋果新一代 MacBook 與 iPad 導入 Mini LED 背光，帶動其 LED 點測及分選代工收入起飛，第 4 季營收與獲利可望走強，成為今年表現最好的一季，明年上半年代工需求量更可望逐季增溫，第 2 季將達高峰。

蘋果新一代 MacBook 與 iPad 將採用 Mini LED 技術，台廠 Mini LED 相關商機可望從下半年起爆發。為因應蘋果 Mini LED 背光需求，晶電相關產能預計 9 月底前準備就緒；傳蘋果第 4 季將釋出首波量產訂單，屆時晶電 Mini LED 產能利用率可望達最高峰，法人估，晶電第 4 季 Mini LED 營收占比將達 15-20%。

隨著晶電 Mini LED 產能將從第 4 季開始拉升，惠特為晶電的 Mini LED 點測及分選唯一代工廠，營運也將同步攀揚，第 4 季可望是今年表現最好的一季，惠特看好，明年第 1 季代工需求將會持續成長，第 2 季達到需求最高峰。

法人預估，惠特今年除設備銷售收入外，代工營收可望年增 5 成，估今年營收占比將達 10-15%，較去年的 10% 成長，隨著 Mini LED 應用持續增溫，明年代工收入占比更將達 3 成以上。

為因應客戶需求，惠特今年起將投資超過 52 億元，整合現有各分廠，在台中工業區打造營運總部、智慧化生產基地擴大產能，規劃分 4 年支出，投入購置土地、投資自製與外購機器設備，及打造營運總部等。而今年第 4 季至明年第 2 季，新機器設備投資就會分批到位。