惠特5月純益年減8% 每股賺0.498元

LED 測試及分選設備製造商惠特 (6706-TW) 今 (1) 日公告自結數，5 月稅後純益 3300 萬元，年減 8%，每股純益 0.498 元。

惠特 5 月營收 2.53 億元，月增 5.52%，年減 2 成；前 5 月營收 13.84 億元，年減 19.48%。今年第 1 季稅後純益 0.7 億元，年減 31.37%，每股純益 1.04 元。

惠特去年 12 月中掛牌上市，主要產品為 LED 晶粒 / 晶圓點測機，去年 LED 晶粒 / 晶圓點測機與分選機占比約 85%，VCSEL、PCB 與半導體等新事業占比僅約 2-3%，代工服務近 1 成。

惠特認為，隨著美中貿易戰時間拉長，雖可能影響中國 LED 晶片廠資本支出計畫，造成全球 LED 晶片廠市占率重新洗牌，但由於 Mini LED、Micro LED 等新興顯示技術持續發展，將刺激 LED 磊晶需求，全球 LED 晶片廠仍需更新設備或擴產因應，推升設備需求。

惠特今年下半年起將受惠蘋果在平板及筆電，導入 Mini LED 背光源，法人看好將帶動其 LED 點測及分選代工收入起飛，天風國際證券分析師郭明錤則預估，惠特今年營收可望年增 3 至 4 成，EPS 可望達 8 至 10 元。