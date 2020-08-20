天橋資本：貨幣貶值預期 助長黃金漲勢延續

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，黃金價格一度飆升至 2000 美元以上，不過金價週三再度跌破 2000 美元。儘管如此，美國天橋資本 (SkyBridge Capital) 指出，受惠市場進一步刺激經濟措施，以及「大規模貨幣貶值」，金價漲勢可望延續。

天橋資本聯席首席投資長兼資深投資組合經理 Troy Gayeski 表示，考慮貨幣貶值時，問題是美元對哪些貨幣貶值，環顧全球時會發現，很難對找到其他替代貨幣，黃金顯然是一種很自然商品。

報導指出，金價在月初飆升至每盎司 2000 美元以上寫新紀錄，不過隨後回落，包括 Fed 在內等各國央行，持續推出巨大刺激政策，以挽救受疫情衝擊的經濟，隨著貨幣供應量成長，也引起市場對貨幣貶值的猜測。

Gayeski 表示，到明年年底，金價漲到 2,100 美元至 2,200 美元之間，也不會太令人驚訝。歸根究柢，貨幣貶值就是金價上漲的動力，尤其是在美國。

Gayeski 認為，Fed 有可能增加資產購買，並預期還有更多財政刺激措施，美國的政策正在強化對貨幣貶值的恐懼，將促使黃金走向牛市。

天橋資本管理 73.5 億美元的資產，目前黃金佔該公司投資組合約 3%，其中大部分在過去兩個月內買入。

法國興業銀行 (Societe Generale) 策略師也表示，寬鬆的財政和貨幣條件將使金價保持上漲，全球經濟惡化，以及為遏止新冠肺炎疫情持續蔓延相關的封鎖措施將打擊股市，但黃金走勢將維持穩定。