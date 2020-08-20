墨比爾斯：現在不宜買進黃金 等待金價修正再進場

有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius) 說，他不建議此刻買進黃金或貴金屬，會等待價格修正 (correction，資產價格或指數下跌至少 10%) 再進場。

墨比爾斯接受 Barron’s 姊妹刊物 Financial News 採訪時說：「最安全的投資是股票和黃金這類貴金屬。但在價格修正之前，我不建議此刻買進黃金或貴金屬。」

墨比爾斯。(圖：AFP)

那麼，此刻投資人把資金投入哪些資產才安全？墨比爾斯表示，擁有強健資產負債表、且獲利持續增加的企業股票，是最佳選擇。

最新美銀基金經理人調查顯示，31% 受訪者認為金價過高，比率是 2011 年以來最高。

黃金期貨周二重返 2000 美元之上，但因美元在聯準會 (Fed) 公布上次會議記錄後止跌回升，金價在周三 (19 日) 跌破這個整數關卡，下跌 2.1% 至每盎司 1970.30 美元作收。

金價在今夏漲到歷史新高，就連向來對黃金不屑一顧的「股神」巴菲特，日前也揭露在第 2 季買進金礦商巴里克黃金 (Barrick Gold) 的股票。

一些大宗商品避險基金因為黃金創新高而有豐碩報酬，以溫哥華的多空商品避險基金 Delbrook Capital 為例，該公司旗下基金 Delbrook Resource Opportunities Master Fund 在 5 月和 6 月的投報率分別達到 23.6% 和 22.9%。

無獨有偶，芝加哥金屬和加密貨幣避險基金 Typhon 資本管理公司旗下的 Vulcan Metals Fund 在 5 月擁有 6% 報酬，7 月也交出 7% 好表現。

本周稍早，墨比爾斯曾說，川普當選有利股市，假如民主黨總統候選人拜登和他的競選搭檔賀錦麗 (Kamala Harris) 勝選，將帶來災難性結果。