5G成職涯顯學 逾6成民眾躍躍欲試 五類人才最搶手

今年 7 月台灣 5G 正式開台，產業上中下游對人才的需求也逐漸浮現。根據人力銀行調查，超過 6 成的受訪者欲投入 5G 產業，約有 12% 企業也已開出職缺，電子通訊、資訊工程、資安加密等五大類型的人才最為搶手。

5G 已是未來趨勢，「大頻寬、高速率、低延遲」的三大特性帶動了多元應用的可能性。1111 人力銀行今 (20) 日公布調查，在不考慮自身職能的前提下，有高達 50.2% 受訪者想從事與 5G 有關的工作，還有 13.8% 規畫未來會投入 5G 領域，另有 1.6% 表示已在從事中。

從「職階」交叉分析看出，高階主管規畫未來會從事 5G 工作的比例明顯高於其他職階，跨入 5G 領域更具行動力。

調查也發現，有 12% 的人所任職的企業目前急徵 5G 人才，需要的五種類型分別為電子通訊 (44.2%)、資訊工程 (43.7%)、資安加密 (43.1%)、數據分析 (41.9%) 及電腦硬體 (38.7%)。

1111 人力銀行發言人黃若薇表示，5G 將徹底改變各行各業的運作規則，並深入到日常生活之中。分析職缺資料庫中，以 5G 作為關鍵字的工作機會數量，短短一個半月已迅速成長 2 成，嗅出企業界對 5G 人才的需求漸增。

進一步從求職面觀察，黃若薇指出，以 5G 作為關鍵字搜尋工作的比例也明顯增加 3 成，儼然成為上班族職涯顯學，而高階主管擁有豐富職場資源，產業趨勢相對敏銳，較能精準掌握 5G 未來發展，因而躍躍欲試。

黃若薇表示，5G 產業供應鏈從上游的晶圓代工、晶片製造、系統組裝到中游的小型基地台、網路交換器，延伸到下游的物聯網、智慧機械、遠距醫療、無人車、智慧型手機、VR/AR 應用等多元產業需才孔急，業界正超前部署，透過各種方式預約 5G 人才。