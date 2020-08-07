〈亞太電法說〉維持Q3提供5G網路目標 同步發展白牌設備架構

亞太電 (3682-TW) 今 (7) 日舉行線上法說，總經理黃南仁表示，三共 (共頻、共網、共建) 合作已進入最後階段，目標本季提供 5G 網路，此外也積極拓展電信白牌設備架構解決方案，搶攻企業專網商機。

亞太電自通過 NCC 5G 基地台架設許可後，除向設備大廠諾基亞採購外，更攜手網路軟體解決方案大廠 IP Infusion 及鴻海集團子公司富鴻網合作，與其他電信業者合作模式較不相同。

對此，黃南仁指出，目前已向 IP Infusion 採購數千台 5G 白盒蜂巢基地台閘道路由器，由富鴻網進行電信基礎工程，進行軟硬體資源整合，主要是隨著新型態開放式網路架構趨勢興起，亞太電也積極拓展此領域並進行相關驗證，未來希望能導入企業專網使用，提供客戶完整的解決方案。

另外，與諾基亞的合作內容，包括 5G 核心網、5G 基地台系統、網路安全及服務管理等。

儘管台灣 5G 正式開台，但電信商 4G 資費角力戰尚未退燒，並持續推出 499、599 的低價吃到飽資費，外界關注亞太電未來資費走向，黃南仁對此回應，目前仍以提供消費者完善的網路環境及優惠的資費為主，暫時會維持既有資費，並視市場變化進行調整，但預期未來有望朝向健康的資費環境。