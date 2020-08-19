三大法人連續站在賣方 外資大買傳產金融、2檔ETF避險

台股今 (19) 日下跌 93.5 點、收最低 12778.64 點。外資持續賣超 6.35 億元，投信賣超 1.3 億元、自營商同步賣超 38.41 億元，三大法人合賣 46.07 億元，已連兩天站在賣方。觀察外資動態可發現，由於指數來到歷史高檔區，外資大買金融、傳產、以及元大台灣 50 反 1、富邦 VIX 兩檔 ETF 避險。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3489 口至 1327 口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單水位減少 3672 口降到 23249 口。

外資買超前 10 名：元大台灣 50 反 1 獲買超 17,608 張、長榮 12,845 張、元大金 12,413 張、富邦 VIX 獲買超 11,991 張，其餘依序為鴻海、國喬、富邦金、國泰金、台泥、冠德。

外資賣超前 10 名：華邦電 37,474 張、中石化 11,816 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 11,168 張、緯創 10,969 張、新光金 10,927 張、聯電 10,922 張、京元電子 10,31 張，其餘依序為南亞科、中信金、寶成、華航。

投信買超前 10 名：友達 14,099 張，其餘依序為長榮、奇鋐、萬海、台泥、南亞科、亞泥、華夏、技嘉、聯電。

投信賣超前 10 名：中信金、矽格、精元、富邦上証、英業達、眾達 - KY、GIS-KY、立積、華通、致新。

自營商買超前 10 名：富邦印度正 2、彩晶、長榮、元大滬深 300 正 2、富邦臺灣加權反 1、富邦 VIX、國泰美國道瓊正 2、群創、友達、台中銀。

自營商賣超前 10 名：潤泰新 13,085 張、國泰永續高股息 12,901 張，其餘依序為元大台灣 50 反 1、街口 S＆P 黃豆、鴻海、聯電、富邦 NASDAQ 反 1、元大台灣 50、國泰中國 A50 正 2、大同。

整體來說，三大法人連續兩天同站賣方，不過，外資賣超力道縮小，只是台股今天價跌量增，價量呈現背離，且連續二個交易日收實體黑 K 棒，今天失守 5 日、10 日兩道短期均線，目前短線以月線約 12705 點作為支撐，後續若回測月線，須以量縮為宜，不宜帶量。