〈台股盤後〉台指期壓低結算 下跌93點收最低 跌破5、10日線

台股今 (19) 日因電子股熄火，台積電、聯發科翻黑，太陽能、DRAM 也倒了一片，盤面上靠傳產族群難撐大局，指數開高走低，終場台指期壓低結算，加權指數下跌 93.5 點，以今日最低點 12778.64 點作收，跌破 5 日、10 日線，成交值擴增至 2536.85 億元。

華為禁令的利空未鈍化，聯發科盤中翻黑，終場續跌 1.29%，收在 609 元；台積電也跌 1.27%、收在 427.5 元；權值三王中的鴻海也收跌 0.62%、收在 79.3 元；唯獨股王大立光逆勢上漲 0.26%，收在 3725 元。

太陽能股賣壓沉重，茂迪、達能亮燈跌停，聯合再生跌逾 7%，元晶、碩禾、台虹也都有 4-6% 不等的跌勢；DRAM 族群也全面走弱，華邦電、晶豪科、南亞科皆跌超過 5% 最疲弱。

資金轉進傳產股，造紙股為今天最帶勁類股，龍頭股正隆股價最高來到 28.1 元，一舉創下近 25 年新高價。永豐餘更是強勢拉尾，終場以 16.75 元收最高，漲幅 5.67%，一舉創下 12 年來新高位置；在兩大龍頭股強漲之下，上市造紙指數漲幅以 2.49% 居所有類股之冠，並創兩年多來新高。

中釉與和成股價同步強攻漲停，雖然和成尾盤打開漲停、終場收漲 6.27%，帶動玻璃類股表現也相當亮眼。

整體來說，今天台指期結算，指數最高反彈到 12950 點，但是受到電子股拖累，大盤由紅翻黑，指數終場失守 5 日、10 日短期均線，KD 值出現交叉向下，且 RSI 也跌破 50，由於上檔將面臨 7 月 28 日盤中創高 13031 點的套牢賣壓，因此盤勢持續呈現高檔修正。