〈裕隆集團法說〉新店裕隆城商場開幕再延後 估延至2022年第二季

裕隆集團今 (19) 日召開聯合法說會，裕隆 (2201-TW) 指出，新店裕隆城商業區開出時程將延後，原本預計明年第四季商場投入營運，但與承租方誠品 (2926-TW) 研議後，預計商場開幕將延至 2022 年第二季，令外界好奇是否與誠品今年以來接連閉點規畫有關。

對此，裕隆說明，延後開出主因是建築時程調整，是正常狀況，誠品承租的計畫均按合約進行中。

裕隆也說明，由於開幕前約有 6-8 個月租金折讓期，明年尚不會產生明顯租金貢獻。

目前裕隆城商業區規劃為商場建物樓層為 B3-8F，約 4.3 萬坪，B1F-4F 將出租予誠品，7F-8F 出租予威秀，5F-6F 保留另行招租，工程進度已完成 1F RC，正進行 B1F 逆打樓版施工和地面層鋼構施工，預計明年第三季交付商場客戶施工。

另一方面，裕隆指出，除了日前已對納智捷大致完成資產減損提列，也會定期對子公司檢視，第二季約提列 7.26 億元，進入下半年後，將持續進行資產活化，努力朝輕資產路線進行開發，例如原本集團使用不到並租給關係企業的土地，有機會出售。

不過，裕隆強調，並未有大型出售計畫，暗示市場高度期待的新店裕隆城第二期純住宅區逾 7500 坪土地銷售案，未有明確答案。

此外，針對市場關注裕隆與鴻海 (2317-TW) 將共同切入電動車市場的時程，裕隆表示，預計第四季雙方就會完成合資公司設立。

對於兩岸車市，裕隆認為仍難以預測，國內車市前 7 月總銷量 24.6 萬台，年減 0.6%，隨著景氣緩步復甦，全年可望達 42.2 萬台，較去年減少 1.1%，原因在於汽車屬高單價產品，受疫情衝擊力道應不小，台灣車市受影響程度仍需繼續觀察。

中國車市前 7 月總銷量為 1236.5 萬台。年減 11.4%，其中乘用車銷量 1165.5 萬台，年減約 18.2%，由於其經濟前景具高度不確定性，短期內勢必衝擊汽車產銷，並打亂全球零組件供應體系，裕隆推估中國車市全年銷量約 2000 萬台，年減約 22.4%。