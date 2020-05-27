誠品生活下半年將用力關店拚開對店 東南亞首店敲定吉隆坡

誠品生活 (2926-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長吳旻潔表示，除敦南店因租約到期熄燈外，因應體質調整策略，上半年將有 6 間據點結束營業，下半年還會「用力關」，關店不見得是壞事，「開對店才是好事」，也會積極選址開新店，並敲定東南亞首店將插旗馬來西亞吉隆坡。

吳旻潔坦言，受疫情影響，誠品生活業績「3 窮 4 絕」，營運表現不理想，雖然 5 月各店業績逐步回溫，但前 5 月營收仍年減 2 成，影響較大的店別主要集中在北部，包括信義、松菸、台北車站、西門町、南西等據點。

除營運大受疫情衝擊外，誠品生活今年以來也持續傳出關店消息，吳旻潔表示，除敦南店因都更、租約到期等因素，將於 5 月 31 日關店外，包括台東、台南安平、士林、高醫、實踐等據點，都將結束營業，上半年共有 6 間據點關店，但並非不看好市場或經營不善，而是體質調整策略。

吳旻潔並說，下半年還要「用力關」，包括百貨高樓層店別或老舊社區店，預計關閉 1 至 2 個據點，同時也會積極選址開新店，如在國內開展新的社區小店，及佈局與全通路方向符合的據點。

吳旻潔也指出，誠品開店原則分為三項指標，分別為未來性、獲利性與公共性，若一項都無法達成，就會選擇關店，但她也強調，不要害怕關店，「關店並非壞事，不關店也不見得是好事，但開錯店一定是壞事，開對店才是好事」。

海外市場方面，吳旻潔也透露，未來將插旗馬來西亞吉隆坡，展店規模將達上千坪，原本計劃明年開出東南亞首店，但受疫情影響，時間點可能有所改變。

此外，誠品生活近年來積極佈局全通路市場，吳旻潔表示，今年底將落實線上線下全通路串連，全新電商平台預計 12 月上線，搭配建置倉儲物流供應鏈，將提供會員 24 小時到貨服務。